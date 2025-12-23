善用藥食膳照護 秋冬不憂鬱

▲舒心水果茶。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲合歡皮石斛煎鮭魚。（照片提供／王儀絜）

秋冬氣溫偏冷、日照減少，情緒可能因此受影響，若出現心情低落、食慾改變、不易入睡等現象，可透過日常生活調整改善。假日外出走走、曬曬太陽；工作或讀書倦怠時，別忘了起身做做擴胸舉手等伸展運動；飲食方面，留意營養均衡，選擇容易消化的食物。

季節轉換保持穩定與舒心

若情緒持續低落，要主動說出口，可與親友或專業人員傾談；亦可善用中藥藥膳來照顧，讓身心在季節轉換中保持穩定與舒心。

分享能舒心解鬱的簡單藥食膳及茶飲：

◎合歡皮石斛煎鮭魚：

●藥食材：合歡皮、石斛、紅棗、花椰菜、鮭魚、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨。

2.將步驟1的合歡皮、石斛、紅棗放入湯鍋中，加入適量水，先浸泡約20分鐘，備用。

3.將鮭魚放入容器中，取步驟2浸泡的中藥藥汁（適量），均勻淋在鮭魚上，再加少量米酒後靜置，備用。

4.將步驟2含藥材及藥汁進行加熱，大火煮滾後轉小火，熬煮20分鐘後，小心放入花椰菜，續煮10分鐘，加入少許鹽調味，即可關火。

5.用乾淨餐巾紙將步驟3的鮭魚表面沾乾。

6.煎鍋倒入少量油，待熱鍋後，先轉小火，將步驟5的鮭魚，放入鍋中，再開至適量火候，將鮭魚煎至2面呈金黃色，即可關火盛盤。

7.最後把步驟4的藥膳湯汁（含藥食材），均勻淋在步驟6的鮭魚上，即可上桌。

●功效：「合歡皮」性味甘平，可安神解鬱、活血消腫；「石斛」性味甘微寒，可益胃生津、滋陰清熱；「大棗」性味甘溫，可補中益氣、養血安神；「花椰菜」含維生素B、C、膳食纖維；「鮭魚」含蛋白質、Omega-3脂肪酸、維生素A、D、E。

●小叮嚀：素食者去鮭魚改用杏鮑菇取代。

◎舒心水果花茶：

●藥食材：玫瑰花、茯苓、龍眼肉、薰衣草、芭樂。

●步驟：

1.將帶殼的龍眼洗淨，去殼後，備用。

2.將玫瑰花、茯苓、薰衣草及步驟1的龍眼肉裝入過濾紙袋，芭樂切適中。

3.鍋子倒入適量水，放入步驟1的過濾紙袋，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，加入芭樂後即可關火。

4.待稍涼，即可飲用。

●功效：「玫瑰花」性味甘微苦溫，可行氣解鬱，活血止痛；「茯苓」性味甘淡平，可益脾和胃、寧心安神；「龍眼肉」性味甘溫，可開胃助食、養心補血；「薰衣草」性味辛涼，可清熱安神、散風止癢；「芭樂」含膳食纖維、維生素A、C及鉀。

●小叮嚀：水果可以依照時令調整；亦可加入少量蜂蜜或冰糖調味。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

