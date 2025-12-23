自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

女大生腹痛體虛、皮膚指甲變黑 罹患罕見愛迪生症

2025/12/23 05:30
女大生腹痛體虛、皮膚指甲變黑 罹患罕見愛迪生症

▲圖1：患者的手指關節處、指甲與腳趾甲逐漸變黑。（照片提供／王子源）

文／王子源

女大生腹痛體虛、皮膚指甲變黑 罹患罕見愛迪生症

▲圖2：患者的嘴唇逐漸變黑。 (照片提供／王子源）

19歲陳姓女大生因持續腹痛與全身虛弱至急診就醫，經檢查發現其血壓偏低、皮膚及指甲明顯變黑（圖1），並伴隨低血鈉症及低血糖，會診新陳代謝科後，安排內分泌評估，證實為罕見的「愛迪生症」，所幸接受糖皮質激素與鹽皮質激素治療後，病患的血壓、電解質與體力迅速改善，皮膚色素沉著也於1個月後逐漸恢復正常。

女大生腹痛體虛、皮膚指甲變黑 罹患罕見愛迪生症

▲王子源醫師說明患者病情。（照片提供／王子源）

患者自述半年前開始出現疲倦、肌肉無力、食慾不振等症狀，體重更下降8公斤，收縮壓僅80mmHg，她同時也注意到自己的手指關節處、指甲、腳趾甲與嘴唇逐漸變黑（圖2），雖然曾就醫，被懷疑是心臟問題造成手腳發紺，轉介到心臟科，但是心電圖與心臟超音波皆正常，醫師說心臟沒問題。

女大生腹痛體虛、皮膚指甲變黑 罹患罕見愛迪生症

▲持續腹痛、全身虛弱，以及皮膚、指甲愈來愈黑，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

補充荷爾蒙 明顯改善

直到近日因腹痛與虛弱加劇，由家人緊急送到急診，到院時血壓僅74/51mmHg，抽血發現嚴重低鈉Na122meq/L（正常135-147）與低血糖67mg/dL，立即安排住院檢查，結果內分泌檢查顯示皮質醇（cortisol）僅0.4μg/d（正常值6.7-22.6），促腎上腺皮質激素ACTH 1250pg則是嚴重超標（正常值10~65），醛固酮偏低，綜合研判後，確診為愛迪生症。

醫療團隊立即給予適當荷爾蒙補充治療，短期內病患的精神體力顯著進步，血鈉、血糖與血壓皆恢復正常，皮膚色素沉著也於1個月內明顯改善。

國內每10萬人 僅約1例

愛迪生症在國內屬於罕見的疾病，盛行率約每10萬人口僅約1例，此病最早由英國醫師Thomas Addison（湯瑪斯‧愛迪生）於1855年首次描述，最常見的原因是自體免疫疾病，約佔70-90%，其他少見的原因為結核感染、真菌感染、淋巴癌，轉移癌症、腎上腺出血及遺傳性疾病如腎上腺腦白質失養症等。

這些疾病都會導致腎上腺皮質遭到破壞，無法正常分泌足夠的皮質醇與醛固酮，典型臨床表現包括：疲倦、肌肉無力、噁心、嘔吐、食慾不佳、腹部悶痛、體重下降、低血鈉、低血糖、低血壓以及皮膚與黏膜色素沉著，如手指關節處、掌紋、指甲、嘴唇或牙齦變黑等。

若出現長期疲倦、食慾不振、體重下降，皮膚與指甲莫名變黑或低血壓，應盡速至新陳代謝科檢查，避免延誤診斷。

愛迪生症只要及早診斷並給予正確治療，患者可恢復正常生活品質。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中