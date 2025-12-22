自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

全球第5例》8旬翁足跟腫痛治不好 竟是極罕見「跟骨多發性骨髓瘤 」

2025/12/22 05:30
全球第5例》8旬翁足跟腫痛治不好 竟是極罕見「跟骨多發性骨髓瘤 」

▲老翁足跟腫痛，檢查竟發現腫瘤出現於足跟跟骨，圖中所見跟骨已出現溶解性病變。 （照片提供／王偉傑）

文／王偉傑

新北市1名80多歲老翁，近半年來右側足跟紅、腫、熱、痛，原以為是痛風，就醫治療後卻未見改善。日前前往腎臟科門診診斷，檢查後才發現是「多發性骨髓瘤」，且是極罕見發生於跟骨的案例。所幸在治療後控制病情，目前恢復良好。

老翁自述，足跟腫痛導致不良於行，四處求診中西醫卻都未獲改善，遂求診腎臟內科。診間為他安排血液和尿液檢查後，察覺數值異常，立即進一步進行核子醫學掃描，掃描結果顯示，足跟疼痛的部位不僅軟組織受影響，連同周邊骨骼亦呈現發炎反應，初步懷疑為骨髓炎。

為釐清病因，醫療團隊進一步安排核磁共振檢查（MRI），MRI顯示足跟處存在1個腫瘤樣病灶，且周邊骨骼已有侵蝕情形，後續透過手術及病理切片，確認為「多發性骨髓瘤」。

多發性骨髓瘤屬於血液癌症之一，是骨髓內的漿細胞突變癌化後所造成的癌症。貧血、背痛、骨折、血鈣過高、細菌感染及腎衰竭等都是多發性骨髓瘤症狀，由於症狀多樣，常與其他疾病混淆，導致診斷不易。

經查詢國際醫學文獻，孤立發生於跟骨的多發性骨髓瘤極為罕見，全球迄今僅有4例相關報告，本案例為極具醫學價值的第5例。

醫療團隊為老翁轉診至他院血液腫瘤科進行全身性檢查，所幸檢查並未發現其他部位有骨髓瘤侵犯的跡象。目前老翁已開始接受多發性骨髓瘤的標準治療，症狀明顯改善，持續於門診追蹤，恢復良好。

身體異常警訊不可輕忽，若年長者的局部腫痛在接受一般治療後仍未改善，應重視可能隱含的非典型疾病，及早確診，才能爭取最適當的治療。

（作者為衛福部樂生醫院院長、腎臟內科醫師）

