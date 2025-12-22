自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

菜花表面治好別輕忽 小心HPV潛藏長回來

2025/12/22 05:30
菜花表面治好別輕忽 小心HPV潛藏長回來

▲菜花治好不代表病毒消失，HPV仍可能潛藏體內。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

近年來，性病有年輕化的趨勢，不少20出頭的青少年，因為速食愛情、缺乏安全性行為觀念，而意外成為感染菜花（尖形濕疣）的高風險族群。許多患者在接受治療後，看到外表的病灶消失，便以為「終於沒事了」。臨床上我們常提醒表面上的痊癒，並不等於體內完全清除病毒。導致菜花的主要元凶「人類乳突病毒（HPV）」，仍可能潛伏在體內，伺機而動。

菜花是1種常見的性病，治療方式包括冷凍、電燒、雷射或藥物等，大多能有效去除肉眼可見的病灶。但問題在於，HPV會隱藏在皮膚或黏膜細胞內，即使外觀乾淨，也不代表病毒完全消失。若患者本身免疫力低下，病毒便可能再度活躍，導致復發。這就是為什麼許多人會感嘆：「怎麼又長回來了？」。提醒大家即使沒有性經驗，也可能感染菜花，因為HPV的傳染並不限於性行為，重複的皮膚接觸、親密接觸，或是在皮膚、黏膜有傷口時接觸到病毒，都會提高感染的風險。

免疫力低下 病毒又會再度活躍

在醫學上，目前沒有針對HPV的直接解藥，靠的主要是身體的免疫系統將病毒壓制住，這也解釋了，為什麼有些人感染後能自然痊癒，而有些人卻不斷復發，想要降低復發風險，首要任務就是維持良好的免疫力。

●規律作息：避免熬夜，讓免疫系統有充足休息。

●均衡飲食：攝取足夠的蔬果與蛋白質，幫助細胞修復。

●運動習慣：適度運動能活化免疫細胞，提升抵抗力。

●減少壓力：壓力過大會削弱免疫功能，增加病毒復發機率。

●接種疫苗：九價疫苗可同時降低癌症與菜花發生的風險。

良好生活習慣、打疫苗降低復發

菜花的治療不是句點，而是逗點，即使看似「治好了」，病毒仍可能隱藏體內，等待時機再度冒出，唯有透過良好的生活習慣，並主動接種疫苗增強免疫力，以降低癌症與菜花發生的風險。對於已經感染或治療過的患者，接種仍有助於避免重複感染和再復發，替身體多加上一層防護罩。

真正的健康不只是「沒有病灶」，而是積極守護身體免於病毒的威脅。

（作者為大象泌尿科診所院長）

