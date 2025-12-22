自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

菸酒檳榔通通來 口腔癌罹患率飆倍

2025/12/22 05:30
菸酒檳榔通通來 口腔癌罹患率飆倍

▲吳俊毅醫師指民眾如是吸菸、喝酒與嚼檳榔3種都來且成癮，罹患口腔癌風險高達一般常人的123倍。 （台南新樓醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

吸菸、喝酒加嚼檳榔，都是口腔癌的主要危險因子，醫師更發現，若3者一起，罹癌風險更直飆到一般人的123倍，目前健保有補助免費的口腔篩檢服務，30歲以上有吸菸與嚼檳榔習慣者有補助2年1次篩檢，即使已戒檳榔也符合補助資格。

1位65歲男性有長期抽菸習慣，起初他牙齦腫痛，還以為是牙齒不適造成、不以為意，就診時發現竟有腫瘤已侵犯下顎骨，切片確診是第4期口腔癌。台南新樓醫院團隊以手術根除腫瘤、並用其大腿自由皮瓣重建，不僅維持口腔外觀，也盡力保留吞嚥與語音功能，讓患者得以繼續陪伴家人，延續人生歲月。

新樓醫院口腔顎面外科醫師吳俊毅表示，看似平凡的口腔不適問題，背後可能潛藏致命危機，男患者就診時已是口腔癌末期，必須接受大範圍切除與重建手術。如能早期發現，預後會更好。

早期治療5年存活率80~90％

吳俊毅也指出，口腔癌連續多年居台灣10大癌症死因，早期診斷與適當治療是影響預後的關鍵因素。據統計，口腔癌第1、2期的5年存活率可達80％至90％，然而一旦進展至第3、4期，5年存活率降到50％以下。主要危險因子包含吸菸、喝酒及嚼檳榔，而這3項合併者罹癌風險更高達一般人的123倍。任何不明原因的口腔潰瘍、腫塊凸起或疼痛超過2週未痊癒，或口內發現紅斑、白斑，都應盡速就醫檢查，避免延誤治療時機。

健保補助免費口腔篩檢

目前健保亦有補助免費口腔篩檢服務，對象包含30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣者，每2年1次篩檢；及18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒）習慣的原住民，每2年1次。符合資格的民眾，建議定期至醫療院所篩檢。

吳俊毅說，目前口腔癌治療以手術切除為主，常見手術包含腫瘤廣泛性切除與頸部淋巴廓清，降低腫瘤轉移風險，並視情況搭配放射線、化學或標靶治療。口腔癌治療完成並非結束，致癌物質菸、酒、檳榔須立即戒除，術後定期回診追蹤也不可輕忽，若有復發，可及早接受治療，提高存活率。

「飲酒過量 有害健康 禁止酒駕」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

