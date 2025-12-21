自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長得快動得多 小球員足跟痛 中醫來幫忙

2025/12/21 05:30
長得快動得多 小球員足跟痛 中醫來幫忙

▲穴位圖。（照片提供／廖澔柏、姜智釗）

文／廖澔柏、姜智釗

12歲的游同學是足球校隊球員，儘管沒有明確受傷，但是他卻抱怨左腳後跟疼痛，影響日常訓練和賽場成績，後續西醫檢查發現是跟骨骨骺炎所引起的足跟痛。

跟骨骨骺炎 生長板反覆拉扯損傷發炎

跟骨骨骺炎是兒童與青少年足跟痛的主要原因，和阿基里斯腱在跟骨生長板反覆拉扯累積的微小損傷發炎相關。其好發於8至15歲的孩子，常與快速成長、頻繁跑跳、或過度訓練有關，而男孩、體重偏重、或高衝擊性運動（例如足球、籃球、田徑）更是高風險族群。

足跟後上方的疼痛是跟骨骨骺炎的典型症狀，會因為跑跳、急停、或長時間站立後加劇，有些孩子為了避免疼痛而跛行或踮腳走路，這類型的足跟疼痛通常在休息後會有所改善。

在中醫臨床上，足跟痛多屬於「痺症」或「傷筋」範疇。針對游同學的四診結果，我們首先透過傷科手法，疏整從腰部到膝蓋再至腳踝的結構，隨後選用下肢的委中、委陽、陰谷、陽陵泉和三陰交等穴位進行針灸（如圖），藉此調整筋骨張力與力學平衡，達到修復與止痛效果。

用鞋墊減輕足跟壓力 伸展小腿後側肌群

游同學的家長為他準備運動鞋後跟墊，以減輕足跟壓力。教練則協助調整練習計畫，改以游泳、騎飛輪、及核心鍛鍊等交叉訓練來維持體能，同時避免高衝擊動作。此外，他在中醫建議下規律伸展小腿後側肌群，在疼痛劇烈時冰敷，平時則以熱敷促進循環來加速恢復。

游同學在中醫、家長、與教練的共同努力下，足跟痛逐漸改善，順利重返賽場奔馳。我們也特別提醒，青少年運動員在快速成長期，除了單項運動外，應讓運動多樣化，還要保持充足睡眠，攝取均衡營養，並以漸進式訓練來適應長高和變重的身體，才能持續健康地進步，為未來的運動生涯奠定穩固基礎。

（作者為桃園市蘆竹區大竹風澤中醫診所醫師）

