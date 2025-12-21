自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

小腿反覆紅腫癢 靜脈壓力異常警訊

2025/12/21 05:30
小腿反覆紅腫癢 靜脈壓力異常警訊

▲左髂靜脈顯示嚴重狹窄，影像證實血流受阻為主要病因。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

小腿反覆紅腫癢 靜脈壓力異常警訊

▲術前左小腿嚴重紅疹與紅斑，術後3個月皮膚恢復平穩如常，症狀顯著改善。（照片提供／蔡承根）

一名年約40歲女性，罹患乾燥症多年，左小腿過去一年反覆紅腫、奇癢難耐，甚至出現點狀出血。一度被診斷為皮膚血管炎，使用類固醇與藥膏控制，卻屢屢復發，長期用藥導致「月亮臉」，也讓她幾乎對治療失去信心。更困擾的是，原本熱愛慢跑的她，左腳卻常在跑步不久後因酸痛被迫停下，心情也陷入低潮。

深層靜脈回流障礙 誘發類血管炎

經就醫後，她才發現真正的問題是潛藏性的「深層靜脈狹窄」與「靜脈壓力異常」。長期的靜脈回流障礙導致皮膚循環不良，進而誘發類似血管炎的皮膚反應。

類固醇無效 改微創靜脈支架治療

經評估後，她接受了微創靜脈支架手術。術後短短3個月內，左腿紅疹與腫脹改善9成以上，類固醇與藥膏逐步停用，甚至能重拾慢跑習慣。更讓她驚喜的是，長年困擾的肩頸僵硬、頭痛與夜間平躺背痛，也一併緩解。

許多慢性下肢問題，如腫脹、沉重感、皮疹或莫名疼痛，常被誤認為皮膚病、免疫疾病或體質問題，卻可能是「靜脈壓力異常」的警訊。特別是女性、久站久坐者或有自體免疫疾病者，更屬高風險族群。

◎可懷疑是靜脈疾病的症狀

●小腿常反覆紅腫或癢疹。

●出現瘀青樣出血但無明顯外傷。

●腫脹午後變嚴重或久站惡化。

●皮膚變黑、變硬、脫屑或潰瘍。

這些不只是皮膚病，而可能是深層靜脈回流障礙引發的「惡性連鎖」。微創靜脈支架治療的目標，不只是開通血管，更是改善整體循環、解除發炎壓力、恢復身心健康。有時，真正的轉變，不是壓制症狀，而是找到病根、從源頭「治本」。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中