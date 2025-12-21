小腿反覆紅腫癢 靜脈壓力異常警訊

▲左髂靜脈顯示嚴重狹窄，影像證實血流受阻為主要病因。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲術前左小腿嚴重紅疹與紅斑，術後3個月皮膚恢復平穩如常，症狀顯著改善。（照片提供／蔡承根）

一名年約40歲女性，罹患乾燥症多年，左小腿過去一年反覆紅腫、奇癢難耐，甚至出現點狀出血。一度被診斷為皮膚血管炎，使用類固醇與藥膏控制，卻屢屢復發，長期用藥導致「月亮臉」，也讓她幾乎對治療失去信心。更困擾的是，原本熱愛慢跑的她，左腳卻常在跑步不久後因酸痛被迫停下，心情也陷入低潮。

深層靜脈回流障礙 誘發類血管炎

經就醫後，她才發現真正的問題是潛藏性的「深層靜脈狹窄」與「靜脈壓力異常」。長期的靜脈回流障礙導致皮膚循環不良，進而誘發類似血管炎的皮膚反應。

類固醇無效 改微創靜脈支架治療

經評估後，她接受了微創靜脈支架手術。術後短短3個月內，左腿紅疹與腫脹改善9成以上，類固醇與藥膏逐步停用，甚至能重拾慢跑習慣。更讓她驚喜的是，長年困擾的肩頸僵硬、頭痛與夜間平躺背痛，也一併緩解。

許多慢性下肢問題，如腫脹、沉重感、皮疹或莫名疼痛，常被誤認為皮膚病、免疫疾病或體質問題，卻可能是「靜脈壓力異常」的警訊。特別是女性、久站久坐者或有自體免疫疾病者，更屬高風險族群。

◎可懷疑是靜脈疾病的症狀

●小腿常反覆紅腫或癢疹。

●出現瘀青樣出血但無明顯外傷。

●腫脹午後變嚴重或久站惡化。

●皮膚變黑、變硬、脫屑或潰瘍。

這些不只是皮膚病，而可能是深層靜脈回流障礙引發的「惡性連鎖」。微創靜脈支架治療的目標，不只是開通血管，更是改善整體循環、解除發炎壓力、恢復身心健康。有時，真正的轉變，不是壓制症狀，而是找到病根、從源頭「治本」。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

