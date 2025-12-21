自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

母乳哺育挑戰 寶寶吞嚥是訊號

2025/12/21 05:30
母乳哺育挑戰 寶寶吞嚥是訊號

▲母乳是新生兒最佳的天然食品，在哺育過程中，需要更多耐心及觀察；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

文／翁少萍

母乳是新生兒最佳的天然食品，但許多媽媽都會面臨哺育挑戰。一旦出現問題，可能影響母親的乳汁分泌、或寶寶攝取所需營養的能力，亟需解決。

母親在生產後2-3天內會有初乳，通常產後48到72小時，乳房便開始脹奶，乳汁變多，偶爾會有延遲；若產後5天，乳房仍未分泌母乳，或乳房未變充盈，應求助泌乳顧問，找出原因。

一般而言，新生兒每隔幾小時便應哺餵1次，1天至少8到10次，才能獲得足夠營養。新生兒很少會1次睡超過4、5小時，所以寶寶如果睡太久，可能需要喚醒他們、進行哺餵。

只吸吮未吞嚥 可能有進食問題

在最初幾個月，哺乳時間若持續少於10分鐘，寶寶恐未獲得足夠乳汁；而移出的乳汁不足，將無法刺激母親持續泌乳。但若哺乳時間持續超過50分鐘，也要注意，可能是寶寶吸吮無效或乳汁不足。如果寶寶經常在哺乳後仍覺飢餓，可能沒有攝取到足夠乳汁，請檢查其吸吮狀況和哺乳姿勢，嘗試增加奶量。

吞嚥是寶寶真正攝取到乳汁的訊號，一開始吃奶時，可能只會偶爾聽到或看到寶寶吞嚥，隨著哺乳進行，吞嚥頻率會逐漸增加，結束時，頻率又降低；但須注意，寶寶早期小口、小口喝奶，可能聽不到明顯吞嚥聲。如果寶寶只有吸吮動作，似乎沒在吞，且體重長不好，便可能有進食問題。

當寶寶2週大時，體重低於出生體重，或體重增加少於每週150到200公克，就代表奶水攝取不足。另外，排便、排尿量太少，也可能是奶吃不夠；若寶寶1週大後，每天尿濕尿布少於6片、大便少於4次、尿液呈深黃色或帶紅色結晶尿跡象，或者大便仍是胎便、而非黃色稀軟糊狀，便須留意。

此外，哺乳結束後，若乳房未變鬆軟或變輕，寶寶可能沒有喝到足夠的母奶，或只是類似安撫奶嘴的吃法，哺乳效果不好，應設法改善。

有些媽媽可能出現嚴重的乳房腫脹、疼痛，使寶寶無法順利含乳或吸吮，導致母嬰雙方都哺餵困難；而嚴重、持續的脹奶，也會降低母親後續的泌乳量。這時需以手擠奶出來，以解決乳房腫脹不適。

哺乳會痛，通常是因為寶寶沒有正確含乳，如果媽媽有乳頭疼痛、破皮受傷，導致哺乳疼痛，請諮詢醫師或泌乳顧問，檢查乳房有無感染情況；也可從比較不痛的那一側乳房開始哺餵，或嘗試以手擠奶，直到乳頭傷口癒合。

（作者為永和耕莘醫院小兒科醫師）

