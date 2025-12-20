自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

8旬翁臉上黑痣變大潰瘍 皮膚基底細胞癌上身

2025/12/20 05:30
8旬翁臉上黑痣變大潰瘍 皮膚基底細胞癌上身

▲患者左側臉頰基底細胞癌（左圖），經門診手術切除（右圖）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

8旬翁臉上黑痣變大潰瘍 皮膚基底細胞癌上身

▲醫師為患者進行門診手術。（照片提供／江紀萱）

80多歲的謝先生（化名）由兒子陪同就診，兒子指著父親的左臉上1顆黑色病灶說：「江醫師，我爸爸的左臉這顆痣最近很容易流血。」2公分的圓形病灶外圍有不規則黑色環狀突起，中心凹陷有潰瘍傷口。

及早就醫切除 術後需定期追蹤

再以皮膚鏡細看，發現黑色色素呈楓葉狀分布，周圍有小條的微血管增生供應養分。問謝先生病灶出現時間，他也記不清楚，家屬表示應該有好幾年了，但最近才突然長這麼大，傷口也不容易癒合。這並非單純的痣，而是典型的基底細胞癌，因此建議門診手術切除，開刀採用局部麻醉，病理化驗結果確實為皮膚基底細胞癌，顯微鏡下顯示癌細胞完全切除乾淨，後續只需追蹤即可。

皮膚基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma，BCC）是台灣很常見的皮膚惡性腫瘤，通常好發於臉部、鼻樑、耳朵、頸部等長期曝曬陽光的部位。主要危險因子包括：紫外線暴露、年齡增長、白皙膚色、免疫抑制及家族病史。謝先生年事已高，推估年輕時，常接受陽光曝曬，沒有注重防曬，又在屏東紫外線較強的地區，為高風險族群。

臨床上，基底細胞癌常表現為邊緣微微隆起、表面光亮的黑色結節，有時中間可見潰瘍或反覆結痂。由於生長緩慢、不易轉移，許多患者容易忽略，直到病灶明顯擴大或出血時才就醫。

治療以手術切除為主，特殊部位可採用莫氏顯微手術（Mohs surgery），能在顯微鏡下確認腫瘤邊界，兼顧根治與美觀。部分患者可考慮放射線或局部外用藥物輔助治療。

雖然基底細胞癌轉移率低，但仍有復發機率，治療後仍需定期追蹤。建議民眾平時做好防曬措施、減少紫外線暴露，若出現持續不癒或異常變化的皮膚病灶，應盡早就醫檢查，以確保早期發現、早期治療。

若不確定皮膚上的黑色病灶是否為惡性，可至皮膚科就診請專業醫師判斷，切莫延遲治療黃金期。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

