小2男童眼腫視力模糊 過敏性結膜炎揉眼惹禍

▲巨大乳突是結膜上皮細胞過度增生導致，造成視力下降、散光和視力模糊。（照片提供／洪啟庭）

記者許麗娟／高雄報導

▲小二男童因長期眼睛癢揉眼，導致左眼上眼瞼長滿巨大乳突。（照片提供／洪啟庭）

1名國小二年級男童近半年來常覺得左眼癢而不斷眨眼、揉眼，近日左眼嚴重腫脹，檢查發現上眼長了許多巨大的疙瘩物，並覆蓋白色黏液，診斷為「巨大乳突結膜炎合併角膜潰瘍」研判是過敏性結膜炎釀的禍。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，小二男童就醫時不僅左眼眼瞼嚴重腫脹、結膜發紅，最佳視力僅0.5並有300度散光，應是過敏性結膜炎過合併過敏性鼻炎、濕疹、異位性皮膚炎或氣喘等，慢性發炎加上長期揉眼，使得結膜上皮細胞增厚和絨毛結構的過度增生，長滿巨大乳突，長時間壓迫並造成上半部角膜有淺層潰瘍，因此導致300度的高度散光和視力模糊。

根據研究，台灣每3個學童就有1位罹患短期或長期性過敏性結膜炎，洪啟庭表示，短期多是季節性過敏，長期性如本案男童，因慢性發炎導致結膜上皮細胞的過度增生，長成大於0.1公分的乳突，病人會有明顯的異物感、激癢、黏液分泌物變厚、視力模糊、嚴重時還會出現角膜潰瘍，成人大多是和隱形眼鏡配戴習慣不良有密切關係，學童多是過敏反應造成。

洪啟庭提醒，造成過敏性結膜炎的原因包括空氣污染、塵蟎、花粉症、蟑螂的糞便與屍體、黴菌，以及寵物的皮垢、毛髮或分泌物等，25％會合併打噴嚏、流鼻水或鼻塞等症狀。

洪啟庭說，此類結膜炎不會交互傳染，但乳突的治療至少需要幾個月，若未持續治療，恐會造成角膜病變，這名學童經過治療2星期後，角膜潰瘍痊癒、乳突變小，數個月至半年應可完全消失。

