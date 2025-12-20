瘦子也可能膽固醇超標 健保明年挹注1.13億強化個案管理

▲高血脂不易自覺，高風險族群都應定期檢測、及早介入；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲健保署長陳亮妤（中）指出，健保署與國內九大醫學會合作，盼透過制度設計，讓高血脂患者有更完整、長期且有效的照護。（記者邱芷柔攝）

「明明不胖、也有運動，膽固醇怎麼還會超標？」不少民眾在健檢時看到自己血脂亮紅燈，往往難以置信。健保署長陳亮妤昨指出，俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）是心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的隱形殺手，目前國內高血脂人口約510萬人，規模僅次於高血壓，卻因早期多無症狀，常被忽略。健保署已於9月起放寬高血脂用藥給付，明年將再投入1.13億元強化個案管理。

壞膽固醇過高 心梗、中風隱形殺手

根據國健署2019至2023年國民營養健康調查，台灣20歲以上成人高血脂盛行率高達三成；而心臟病與腦血管疾病長年高居國人十大死因前段班，每年至少奪走3.5萬條人命，健康威脅不亞於癌症。

請繼續往下閱讀...

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長王宗道指出，高血脂不易自覺，除多重代謝疾病患者外，還包括家族性高膽固醇血症、有心血管疾病史者，以及外表看似健康、體重正常卻血脂過高的「隱形高風險族群」，都應定期檢測、及早介入。

中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，動脈粥狀硬化心血管疾病如心肌梗塞、腦中風，皆與血中壞膽固醇濃度過高密切相關，會加速動脈硬化、引發致命風險。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長高憲立說，研究顯示，每降低1mmol/L的LDL-C，可減少約22％的重大心血管事件與20％的冠心病死亡風險，但臨床上，即使已有七成動脈粥狀硬化心血管疾病患者持續用藥，仍僅約半數達標；不過近年研究發現，PCSK9抑制劑可再降低50至60％的壞膽固醇，是高風險與頑固型患者的重要選項，健保署今年9月已放寬給付，並將用藥期間由6個月延長至12個月。

3成國人高血脂 健保放寬用藥給付

陳亮妤說明，健保署與國內九大醫學會合作，今年9月健保已經將LDL-C給付門檻由135mg/dL下修至100mg/dL，與國際治療趨勢接軌，明年元旦起將再推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，強化分級照護與個案管理，盼透過制度設計，讓高血脂患者有更完整、長期且有效的照護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法