健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中醫針藥並用 睡好覺不靠安眠藥

2025/12/19 05:30
中醫針藥並用 睡好覺不靠安眠藥

▲衛福部統計，約5名成人中就有1人長期入睡困難或淺眠困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者蔡愷恆／台北報導

根據衛福部統計，約5名成人中就有1人長期入睡困難或淺眠困擾。中醫師指出，失眠雖常見，但若長期依賴安眠藥可能造成耐受與依賴性，中醫治療以「針藥並用」為主，調理體質、改善根本為原則，幫助民眾入睡。

台北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師陳品璇表示，睡眠屬「陰陽交替」的自然現象，夜晚入眠為「陽入於陰」，若情志不暢、氣血失衡、陰陽失調，則「陽不入陰」而難以安眠。臨床上常見證型包括「心脾兩虛」、「肝鬱化火」、「心腎不交」等，中醫治療採取「辨證論治」方式，搭配中藥、針灸、耳穴與生活調養，透過調整臟腑陰陽與氣血流暢，幫助患者恢復身心平衡。

調理氣血 更要調整生活習慣

若屬思慮過度、心脾虛弱者，常用酸棗仁湯、歸脾湯補益氣血、寧心安神；若屬肝鬱化火、煩躁易怒者，則可用丹梔逍遙散、龍膽瀉肝湯為主方疏肝瀉熱；若為更年期或陰虛火旺者，則選天王補心丹、知柏地黃丸或黃連阿膠湯滋陰降火、平衡身心。

研究指出，針灸可能透過增加夜間褪黑激素（melatonin）的產生來改善睡眠。常用穴位包括：神門、三陰交、安眠穴、百會、合谷、足三里、太衝等。中醫師通常建議每週治療1至2次，調理氣血與神經系統，配合中藥與生活習慣調整，有助於放鬆身心、縮短入睡時間、減少夜間醒來次數，改善睡眠品質。

除了藥物與針灸，陳品璇提到，生活習慣的調整也至關重要。建議民眾維持規律作息，避免熬夜與白天過度午睡，睡前避免使用3C產品與攝取咖啡因。另外，放鬆心情有助於疏肝理氣，例如：健走散步、泡腳、靜坐或按摩太衝穴，同時要均衡飲食，避免過飽或過餓入睡，視情況可吃溫潤食材，例如：蓮子、百合、桂圓等。

