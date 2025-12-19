網路成癮腦波訊號 有望發展成篩檢工具

▲國衛院長陳為堅說，認知功能在人的不同階段有不同的挑戰，這次的研究提供可能更客觀的檢查方法。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲現代人離不開3C產品，未來可望有篩檢工具，及早發現「網路成癮」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

現代人人手一機，生活離不開3C產品，部分民眾出現「網路成癮」情況。國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態，靜息狀態下監測6分鐘的腦波訊號，即可判斷有無網路成癮傾向，準確率達86%，未來有望發展為篩檢工具。

▲國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態。 （記者林志怡攝）

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文解釋，「網路成癮」個案過度使用網路、電腦且難以控制，不只使用時間越來越長，也無法克制上網的衝動與渴望，若遭到限制不能使用網路，將產生心理焦慮與身體不適。

請繼續往下閱讀...

國衛院與清大合作 準確率達86%

黃緒文說，網路成癮以年輕人最為常見，近年來盛行年齡有下修趨勢，個案容易出現憂鬱、焦慮，且自殺風險上升，並影響學業與社交，身體健康風險則包括眼疲勞、睡眠不足、肥胖等。

黃緒文指出，目前網路成癮診斷仰賴問卷調查，若個案沒有如實回答，可能導致臨床判斷錯誤，而腦波無法受人為控制，是更客觀的判斷作法，也可用於預測風險，在個案出現行為異常前，就提早採取應對措施。

黃緒文表示，團隊將92名大學生受試者分為「網癮組」（42人）與「對照組」（50人），在靜止放鬆狀態下，使用腦電儀持續監測腦波6分鐘，經比較發現網癮者在放鬆情況下，腦部仍處於活躍的訊息接收、過度同步狀態，準確率可達86%，有望成為精神健康篩檢的新工具，相關研究成果已發表於國際頂尖期刊《Psychological Medicine》。

不過，此一研究仍在基礎研究階段。清大原子科學院工程與系統科學系教授吳順吉表示，這次研究已經發現了大學生年齡段的腦波指標，未來還需要釐清是否在不同年齡階段，比如青少年、長者等，有無不同的表現形式，距離作為篩檢工具、實際臨床使用，還有一段距離。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法