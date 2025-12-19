自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

成人健檢下修至30歲 逾30萬青年受惠

2025/12/19 05:30
成人健檢下修至30歲 逾30萬青年受惠

▲年輕人也需注意血壓值；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）非中老年人的專利。國健署從今年元旦起，將成人預防保健服務從原本40歲下修至30歲，至上個月底，已有逾30萬名青年受檢。署長沈靜芬指出，在30至39歲族群中，高血脂盛行率達18.7%、高血壓9.7%、高血糖2.5%，顯示三高呈現年輕化趨勢，慢性病防治必須提早啟動，不能再等到40歲才介入。

30至39歲族群 18.7%有高血脂

沈靜芬表示，許多年輕族群自覺健康良好，對慢性病風險警覺性偏低，但依據2024年10大死因統計，三高相關慢性病已占十大死因的50%，是影響國人健康與醫療負擔的重要關鍵。希望國人從30歲開始就把健康當作最重要的投資，透過定期檢查及早掌握健康數值，才能在疾病尚未發生前就有效介入，降低未來醫療與照護負擔。

三高年輕化 慢性病防治提早啟動

沈靜芬指出，成人預防保健服務不只是單次健康檢查，而是一套完整的健康促進策略。透過檢查結果，醫療院所可協助民眾進行風險分層，提供飲食、運動、體重管理等具體建議，必要時也能及早轉介，避免篩檢流於「只看數字、不改行為」。

她表示，統計至今年11月，已有超過30萬名30至39歲民眾使用人生首次成人預防保健服務，「從早期發現、生活型態介入到降低疾病風險，協助年輕族群建立健康意識，減少未來罹患慢性病的機率。」

成人預防保健服務也依年齡分級，提供最適合的檢查頻率。目前規劃為30至39歲每5年1次、40至64歲每3年1次、65歲以上每年1次。檢查內容涵蓋健康行為調查、身體檢查、抽血與尿液檢驗，以及衛教諮詢，可針對血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能與身體質量指數等6大常見問題及早掌握。

為提升服務實質效益，今年起，衛教諮詢內容也進一步強化，新增慢性疾病風險評估、腎病期別提示，並提供每週運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等具體建議，協助民眾將檢查結果轉化為日常行動。

