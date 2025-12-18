自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

入冬進補別亂吃 體質不合恐傷身

2025/12/18 05:30

▲冬季進補宜因人而異，選擇適合自己的體質適當進補，才能讓身體健康。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

最近天氣變冷，常有病人詢問：「醫師，我可以吃薑母鴨（或羊肉爐）嗎？」其實羊肉爐、薑母鴨、當歸鴨、麻油雞等食物，都是屬於比較溫補溫熱的食療。如果本身體質屬於氣虛或陽虛的體質（怕冷、手腳冰冷），可以在冬天適時吃一些，增加體內的陽氣，但是這類食物比較燥熱，如果出現長痘痘、便秘，甚至大便出血、嘴巴破、口乾、牙齦出血、流鼻血的現象，表示出現上火的現象，此時就不宜服用太多。

陰虛或陰虛火旺體質者（平常比較怕熱、喜歡熬夜，或是皮膚容易乾、口乾、大便平常偏乾硬者），甚至有些自體免疫性疾病者，或是身體容易出現慢性發炎患者，例如乾燥症、甲狀腺亢進的急性期，患者本身體內津液平時比較不足的狀況下，若吃了許多溫熱的食療（除了麻油雞外，例如龍眼或炸物等），體內陰液更顯不足，吃了以後，甚至會出現眼睛乾、口乾、身熱等發炎狀況。

針對自己體質食療 才益健康

濕熱體質者（容易出現皮膚油、鼻頭油、大便臭黏、舌苔厚膩），此類病人如果過度吃溫熱補性食物，也會造成脾胃負擔，出現脹氣、皮膚出現紅疹、癢的現象。

冬季進補宜「因人而異」。當體質偏不合時卻吃了過量的溫熱食物，反而會出現陰陽不平衡的狀況，除了上火外，有些人甚至會出現血壓升高、偏頭痛，甚至無法入睡，這時候反而可以適量選擇苦瓜、菊花、冬瓜、綠豆、椰子或麥茶降火，去除多餘的火氣。

中醫強調陰陽平衡 過猶不及

冬天不一定要大補，因為現代人普遍營養充足，過度補充反而會出現問題，中醫強調陰陽平衡，過猶不及，必須選擇適合自己的體質配合適當的進補方式，才能讓身體健康！

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

▲薑母鴨、羊肉爐等屬溫補溫熱的食療，適合怕冷或手腳冰冷者，增加體內陽氣。（照片提供／趙家儀）

▲如為濕熱體質者，過度吃溫熱補性食物，易造成脾胃的負擔，皮膚出現紅疹、癢、抓現象；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／趙家儀）

