自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

跑者訓練 當心脛骨內側壓力症候群

2025/12/17 05:30
跑者訓練 當心脛骨內側壓力症候群

▲分腿蹲。（照片提供／余文振）

文／余文振

跑者訓練 當心脛骨內側壓力症候群

▲弓箭步。（照片提供／余文振）

有些跑者訓練一段時間後，感覺小腿內側隱隱作痛，特別是在下1/3位置。剛開始可能只是些微痠痛，但若持續訓練，症狀會越來越明顯，甚至連走路或上下樓梯都會感到不適。這種情況，往往是所謂的脛骨內側壓力症候群。

跑者訓練 當心脛骨內側壓力症候群

▲單腳支撐抬腿。（照片提供／余文振）

內側脛骨壓力症候群主要因為小腿骨附近的肌肉、筋膜及骨膜，在長期反覆拉扯下產生微小發炎或壓力性損傷。

跑者訓練 當心脛骨內側壓力症候群

▲雙腳提踵。（照片提供／余文振）

◎常見原因

●訓練過量：跑步里程或強度突然提升，組織還來不及適應，容易受到過度牽拉。

●不良的跑步姿勢與生物力學問題：過度足外翻、足弓塌陷、下肢排列不佳，易使脛骨內側承受較大壓力。

●鞋子或地面不適合：鞋底過軟或過硬、避震不足或經常在水泥地上跑步，容易增加脛骨壓力。

●肌力與柔軟度失衡：小腿後側肌群緊繃、足踝穩定肌群不足，甚至下肢肌肉力量不對等，會改變受力分布，使局部壓力集中在脛骨內側。

◎改善與預防的方法

●控制疼痛與發炎

初期先減少跑量或暫時休息，冰敷有助於控制疼痛與發炎。若疼痛明顯，可改以低衝擊運動（如游泳、騎腳踏車）維持體能。

●檢查跑步姿勢與足部控制

由醫師或物理治療師評估是否有過度足外翻、足弓塌陷問題，選擇避震性和足跟固定良好的跑鞋。跑步姿勢也應避免步伐過大、腳跟用力著地。

●肌力訓練與柔軟度調整

強化腳踝周圍肌群、臀部穩定肌群的控制能力，同時放鬆緊繃的小腿肌。這樣能減少脛骨受力並改善跑步動作效率。

◎肌力訓練推薦動作：

●雙腳提踵：彈力帶勾住內側腳跟後向外拉，上半身放鬆後提起腳跟，盡量使腳跟不要向外翻。

●弓箭步：兩腳綁彈力帶，一腳踩在高處，重心向前腳放並維持上半身微微前傾，將後腳跟抬起。

●分腿蹲：兩腳綁彈力帶，一腳踩在高處，重心在兩腳之間並維持上半身直立，將後腳跟抬起後向下蹲。

●單腳支撐抬腿：雙手扶牆並使上半身微微前傾，支撐腳抬腳跟後，抬起另一腳。

疼痛逾1週 應警覺其他傷病

若疼痛持續1週以上未改善，或已經影響到日常走路、上下樓梯，甚至有局部腫脹或壓痛劇烈的情況，就需要由醫師評估，排除是否已有疲勞性骨折或其他下肢病變。

（作者為彰化基督教醫院復健醫學部物理治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中