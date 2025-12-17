嬤顧「流感孫」發高燒 醫揪全家「中獎」

▲卓妮醫師（右）提醒，如果有高燒、全身痠痛、極度倦怠、喉嚨痛與劇烈咳嗽等症狀，務必盡快就醫；圖中患者與本文無關。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

67歲張阿嬤近日回診領取糖尿病藥物時，醫師發現她有咳嗽、喉嚨痛的症狀，量體溫後，驚覺她高燒38.9度，趕緊安排快篩，才確認是流感惹的禍，細問下才得知，阿嬤的孫子前幾天剛在幼兒園感染流感，而她沒有打流感疫苗，現在全家人都有類似症狀，才警覺恐全家都「中獎」！

流感季 咳嗽、喉嚨痛勿輕忽

亞洲大學附屬醫院家醫科醫師卓妮表示，每年入秋後，流感疫情跟著升溫，若是一般感冒多半症狀輕微，幾天內就可自行緩解，但流感來勢洶洶，往往在短時間內出現高燒、全身痠痛、極度倦怠、喉嚨痛與劇烈咳嗽等症狀，甚至可能引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症，尤其新冠疫情過後，許多民眾出門已經不戴口罩，以致於流感病毒的傳染力更為加強。

請繼續往下閱讀...

卓妮指出，以張阿嬤為例，因自認身體硬朗，不僅沒有接種流感疫苗，甚至家人確診也沒有提高警覺，因此才會近39度的高燒依然不自知。這類案例在流感季節並不少見，不少長者或慢性病患在染病初期，都僅是感到喉嚨不適或輕微咳嗽，誤以為只是「小感冒」而延誤就醫。

卓妮指出，流感病毒高度變異的特性會使人體過去建立的免疫記憶失去效果，所以流感疫苗才需要每年重新設計，且疫苗保護力會隨時間下降，大約半年後逐漸減弱，因此每年接種成為防疫關鍵，尤其年長者、孕婦、慢性病患者或免疫力較差者而言，最佳策略仍是注射疫苗預防，而非事後使用抗流感病毒藥物補救。

卓妮呼籲，符合公費流感疫苗接種條件者盡速接種，一般民眾也可以選擇自費流感疫苗，並提醒民眾應養成良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、避免在密閉空間長時間停留，以及出現發燒、肌肉痠痛與劇烈倦怠等典型症狀時，盡早就醫。

