天氣轉冷！流感疫情將回升 上週新增10重症

▲衛福部疾管署副署長林明誠（中）提醒，國內流感疫情即將回升，預計在農曆春節達到高峰。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲高風險群族應接種流感疫苗，防流感重症的發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

近期冷氣團報到，天氣明顯轉涼。衛福部疾管署副署長林明誠說明，上週國內新增10例流感併發重症個案，其中包括1名9歲男童曾接種本季流感疫苗，卻仍感染H3N2，可能是具有免疫逃脫能力的「K分支」惹禍，所幸個案經治療已經康復出院。

林明誠提醒，雖流感疫苗對K分支的預防感染、保護效果下降，但仍能降低重症、死亡風險，疾管署預估國內流感疫情即將回升，並在農曆春節達到高峰，目前全台仍有約30萬劑流感疫苗，呼籲風險族群務必儘速接種。

9歲童打疫苗仍重症 治療後康復

上週（12月9日至15日）新增10例流感併發重症個案，其中包括1例H1N1、9例H3N2，另有2例死亡個案，分別為H3N2與A未分型。疾管署防疫醫師林詠青指出，流感重症個案中包括1名北部9歲男童，無潛在病史、10月下旬曾接種流感疫苗，但12月上旬身體不適、食慾下降，到診所就醫後，仍出現發燒、畏寒、呼吸急促等症狀。經急診快篩為A型流感陽性，診斷為流感併發肺炎，收住加護病房，並給予流感抗病毒藥物治療。2天後症狀改善，轉入一般病房，並於12月中旬康復出院。

另有1名60多歲北部女性，本身有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎病病史，未接種本季流感疫苗，於12月上旬發燒、呼吸困難、咳嗽有痰，急診就醫，快篩A型流感陽性，經檢查右下肺浸潤，研判為流感併發肺炎，住院期間病況急遽惡化，治療無效過世，死因爲為流感重症合併呼吸衰竭致死。

林詠青說，前述2例個案都是感染H3N2，由於H3N2中有高比例屬「K分支」，疫苗對此類病毒的預防感染、保護效果下降，但仍有降低重症、住院風險的效果，呼籲高風險族群仍要盡速接種流感疫苗。

