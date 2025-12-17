自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

天氣轉冷！流感疫情將回升 上週新增10重症

2025/12/17 05:30
天氣轉冷！流感疫情將回升 上週新增10重症

▲衛福部疾管署副署長林明誠（中）提醒，國內流感疫情即將回升，預計在農曆春節達到高峰。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

天氣轉冷！流感疫情將回升 上週新增10重症

▲高風險群族應接種流感疫苗，防流感重症的發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

近期冷氣團報到，天氣明顯轉涼。衛福部疾管署副署長林明誠說明，上週國內新增10例流感併發重症個案，其中包括1名9歲男童曾接種本季流感疫苗，卻仍感染H3N2，可能是具有免疫逃脫能力的「K分支」惹禍，所幸個案經治療已經康復出院。

林明誠提醒，雖流感疫苗對K分支的預防感染、保護效果下降，但仍能降低重症、死亡風險，疾管署預估國內流感疫情即將回升，並在農曆春節達到高峰，目前全台仍有約30萬劑流感疫苗，呼籲風險族群務必儘速接種。

9歲童打疫苗仍重症 治療後康復

上週（12月9日至15日）新增10例流感併發重症個案，其中包括1例H1N1、9例H3N2，另有2例死亡個案，分別為H3N2與A未分型。疾管署防疫醫師林詠青指出，流感重症個案中包括1名北部9歲男童，無潛在病史、10月下旬曾接種流感疫苗，但12月上旬身體不適、食慾下降，到診所就醫後，仍出現發燒、畏寒、呼吸急促等症狀。經急診快篩為A型流感陽性，診斷為流感併發肺炎，收住加護病房，並給予流感抗病毒藥物治療。2天後症狀改善，轉入一般病房，並於12月中旬康復出院。

另有1名60多歲北部女性，本身有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎病病史，未接種本季流感疫苗，於12月上旬發燒、呼吸困難、咳嗽有痰，急診就醫，快篩A型流感陽性，經檢查右下肺浸潤，研判為流感併發肺炎，住院期間病況急遽惡化，治療無效過世，死因爲為流感重症合併呼吸衰竭致死。

林詠青說，前述2例個案都是感染H3N2，由於H3N2中有高比例屬「K分支」，疫苗對此類病毒的預防感染、保護效果下降，但仍有降低重症、住院風險的效果，呼籲高風險族群仍要盡速接種流感疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中