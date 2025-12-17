吃3種藥 血壓還是飆180 原來「腎上腺腺瘤」作怪

▲核子醫學造影檢查顯示，有1個約4公分腺瘤。（照片提供／謝明蓁）

文／謝明蓁

▲謝明蓁醫師說明患者病情。（照片提供／謝明蓁）

1名45歲女病患原本在診所就醫，控制高血壓，每天都照醫囑吃3種降血壓藥，但還是常常頭痛、心悸、疲倦，有時血壓飆到180/110mmHg，甚至血鉀偏低，還會抽筋。有可能是身體某個器官出問題，不是單純的體質問題。

▲頭痛、心悸、疲倦且血壓高，勿輕忽，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

患者接受X光檢查、超音波和電腦斷層檢查，都沒有找出原因，但抽血檢查發現，她的「腎素」太低、「醛固酮」太高。這樣的組合非常符合「原發性高醛固酮症」的特徵。於是，安排她再做核子醫學造影檢查，發現她的左側腎上腺上有1顆約4公分的腺瘤分泌醛固酮，導致患者體內的鹽分與水分過多、血壓升高、鉀離子流失。

請繼續往下閱讀...

切除腫瘤 免再吃藥控制血壓

「原發性高醛固酮症」可稱為康氏症（Conn’s Syndrome）。醛固酮是1種由腎上腺分泌的激素（荷爾蒙），能維持人體血液中鈉、鉀和水分的平衡，對於穩定血壓非常重要，這種病是因為腎上腺分泌太多「醛固酮」這個激素，讓身體留住太多鹽分和水分，導致高血壓，也容易流失鉀離子。

經泌尿科主任陳冠亨以腹腔鏡手術，切除左側腎上腺腺瘤。術後2天出院，血壓從180/110mmHg降到120-80mmHg。不必再吃降血壓藥，血鉀也穩定，整個人精神變好，生活品質大大提升。

很多高血壓病患每天按時吃藥、控制飲食，但效果不一定好。這並不表示做得不夠好，而是有時候，其實是身體裡某個腺體出了狀況，引發血壓高。

其實「原發性高醛固酮症」並不少見，如果50歲以前就得高血壓，常抽筋、血鉀偏低，吃了很多種藥，血壓還是壓不下來，家族中有人年輕就中風或高血壓，可能要與醫師討論是否需要進一步檢查，釐清是否為「原發性高醛固酮症」。

而這是可以用藥或手術治療的疾病，一旦找出原因，對症治療，甚至可能不用再吃降壓藥！

（作者為中醫大新竹附醫內分泌暨新陳代謝科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法