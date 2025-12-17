自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

吃3種藥 血壓還是飆180 原來「腎上腺腺瘤」作怪

2025/12/17 05:30
吃3種藥 血壓還是飆180 原來「腎上腺腺瘤」作怪

▲核子醫學造影檢查顯示，有1個約4公分腺瘤。（照片提供／謝明蓁）

文／謝明蓁

吃3種藥 血壓還是飆180 原來「腎上腺腺瘤」作怪

▲謝明蓁醫師說明患者病情。（照片提供／謝明蓁）

1名45歲女病患原本在診所就醫，控制高血壓，每天都照醫囑吃3種降血壓藥，但還是常常頭痛、心悸、疲倦，有時血壓飆到180/110mmHg，甚至血鉀偏低，還會抽筋。有可能是身體某個器官出問題，不是單純的體質問題。

吃3種藥 血壓還是飆180 原來「腎上腺腺瘤」作怪

▲頭痛、心悸、疲倦且血壓高，勿輕忽，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

患者接受X光檢查、超音波和電腦斷層檢查，都沒有找出原因，但抽血檢查發現，她的「腎素」太低、「醛固酮」太高。這樣的組合非常符合「原發性高醛固酮症」的特徵。於是，安排她再做核子醫學造影檢查，發現她的左側腎上腺上有1顆約4公分的腺瘤分泌醛固酮，導致患者體內的鹽分與水分過多、血壓升高、鉀離子流失。

切除腫瘤 免再吃藥控制血壓

「原發性高醛固酮症」可稱為康氏症（Conn’s Syndrome）。醛固酮是1種由腎上腺分泌的激素（荷爾蒙），能維持人體血液中鈉、鉀和水分的平衡，對於穩定血壓非常重要，這種病是因為腎上腺分泌太多「醛固酮」這個激素，讓身體留住太多鹽分和水分，導致高血壓，也容易流失鉀離子。

經泌尿科主任陳冠亨以腹腔鏡手術，切除左側腎上腺腺瘤。術後2天出院，血壓從180/110mmHg降到120-80mmHg。不必再吃降血壓藥，血鉀也穩定，整個人精神變好，生活品質大大提升。

很多高血壓病患每天按時吃藥、控制飲食，但效果不一定好。這並不表示做得不夠好，而是有時候，其實是身體裡某個腺體出了狀況，引發血壓高。

其實「原發性高醛固酮症」並不少見，如果50歲以前就得高血壓，常抽筋、血鉀偏低，吃了很多種藥，血壓還是壓不下來，家族中有人年輕就中風或高血壓，可能要與醫師討論是否需要進一步檢查，釐清是否為「原發性高醛固酮症」。

而這是可以用藥或手術治療的疾病，一旦找出原因，對症治療，甚至可能不用再吃降壓藥！

（作者為中醫大新竹附醫內分泌暨新陳代謝科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中