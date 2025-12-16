自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

產後體重驟降、血壓飆高 甲狀腺機能亢進惹禍

2025/12/16 05:30
產後體重驟降、血壓飆高 甲狀腺機能亢進惹禍

▲廖彥惠醫師（左）說，20-50歲女性是甲狀腺亢進好發風險群，有相關疑慮建議盡速就醫。 （澄清醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

33歲張姓婦人生完第2胎1年後，體重突驟降15公斤，日夜血壓都高達166mmHg，不時心悸，經抽血檢驗出是甲狀腺機能亢進（簡稱甲亢）影響，透過服用使用抗甲狀腺藥物，才讓血壓回歸正常，也不再心悸、手抖、恢復正常經期。

澄清醫院中港院區家醫科主治醫師廖彥惠指出，張婦沒有慢性疾病史，第2個孩子剛滿週歲時，她突然出現經期不規則、血壓飆高，體重驟降僅剩38公斤，每天多吃幾餐都沒有胖回來，甚至出現心悸、手抖不適，連寶寶都抱不動，擔心罹患絕症，趕緊前來看診。在接受甲狀腺激素及甲狀腺抗體檢驗後，查出異常，且她的脖子出現第1級甲狀腺腫，診斷為自體免疫性甲狀腺疾病。

廖彥惠說，患者促甲狀腺素受體抗體（TSH receptor Ab）、抗甲狀腺過氧化酶抗體（Anti-TPO Ab），及抗甲狀腺球蛋白抗體（TgAb），項檢驗都呈陽性，至於free T3（游離三碘甲狀腺素）正常值應小於4，檢查數值超過3倍，為甲狀腺機能亢進的典型病況。

規律服藥半年 數值回歸正常

醫療團隊使用抗甲狀腺藥物抑制荷爾蒙製造，輔以阻斷劑緩解心悸症狀，張婦規律服藥半年，檢驗數值回歸正常，經期陸續恢復，後續每3個月定期回診追蹤，沒再出現異常。醫師提醒盡量避免吃到含碘食物（例如海帶類）即可。

廖彥惠呼籲，20-50歲女性是甲狀腺亢進好發風險群，症狀表現除了體重驟降、血壓飆高，還可能出現掉髮，若未及時治療也有高風險致死率，診斷方式為需抽血檢驗確認甲狀腺激素及抗體變化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中