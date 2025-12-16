產後體重驟降、血壓飆高 甲狀腺機能亢進惹禍

▲廖彥惠醫師（左）說，20-50歲女性是甲狀腺亢進好發風險群，有相關疑慮建議盡速就醫。 （澄清醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

33歲張姓婦人生完第2胎1年後，體重突驟降15公斤，日夜血壓都高達166mmHg，不時心悸，經抽血檢驗出是甲狀腺機能亢進（簡稱甲亢）影響，透過服用使用抗甲狀腺藥物，才讓血壓回歸正常，也不再心悸、手抖、恢復正常經期。

澄清醫院中港院區家醫科主治醫師廖彥惠指出，張婦沒有慢性疾病史，第2個孩子剛滿週歲時，她突然出現經期不規則、血壓飆高，體重驟降僅剩38公斤，每天多吃幾餐都沒有胖回來，甚至出現心悸、手抖不適，連寶寶都抱不動，擔心罹患絕症，趕緊前來看診。在接受甲狀腺激素及甲狀腺抗體檢驗後，查出異常，且她的脖子出現第1級甲狀腺腫，診斷為自體免疫性甲狀腺疾病。

廖彥惠說，患者促甲狀腺素受體抗體（TSH receptor Ab）、抗甲狀腺過氧化酶抗體（Anti-TPO Ab），及抗甲狀腺球蛋白抗體（TgAb），項檢驗都呈陽性，至於free T3（游離三碘甲狀腺素）正常值應小於4，檢查數值超過3倍，為甲狀腺機能亢進的典型病況。

規律服藥半年 數值回歸正常

醫療團隊使用抗甲狀腺藥物抑制荷爾蒙製造，輔以阻斷劑緩解心悸症狀，張婦規律服藥半年，檢驗數值回歸正常，經期陸續恢復，後續每3個月定期回診追蹤，沒再出現異常。醫師提醒盡量避免吃到含碘食物（例如海帶類）即可。

廖彥惠呼籲，20-50歲女性是甲狀腺亢進好發風險群，症狀表現除了體重驟降、血壓飆高，還可能出現掉髮，若未及時治療也有高風險致死率，診斷方式為需抽血檢驗確認甲狀腺激素及抗體變化。

