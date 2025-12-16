新手廚師 炒飯炒到媽媽手

▲圖3：握力訓練（照片提供／陳玫鍈）

文／陳玫鍈

▲圖2：手指伸展肌力。（照片提供／陳玫鍈）

20歲的張先生是初出茅廬的連鎖炒飯店廚師，因食材新鮮又料理美味，炒飯店工作量大增，頻繁使用左手翻炒，工作兩個月後竟無法再甩動鍋子，就醫確定是俗稱「媽媽手」的狹窄性腱鞘炎（狹窄性肌腱滑膜炎），他無奈離開廚師工作，自信崩盤。

▲圖1：手腕伸展。（照片提供／陳玫鍈）

狹窄性腱鞘炎 無法再帥氣甩鍋

▲預防媽媽手，炒飯菜時可分散用力部位，加大炒鍋握把。（照片提供／陳玫鍈）

在臨床上，「媽媽手」的個案越來越多，無非是不斷使用拇指及手腕動作引起，如果能分散用力部位，應能減少發生機率。

「媽媽手」常發生在新手爸媽，反覆托抱孩子而引發手部肌腱發炎，但其他如打字、提重物、滑手機等高度使用拇指及手腕者也易發生。

張先生因炒飯頻繁使用左手拇指握鍋把，以及手腕甩翻鍋，因而發生「媽媽手」症狀，左手大拇指下方延伸至手腕疼痛不已，嚴重時更是拿不動炒鍋，後來更引發信心危機，辭掉工作。

張先生就醫後，進行口服藥物及按摩、超音波、雷射等物理治療，也穿戴副木以減少腱鞘摩擦，症狀已大致消失，也想要重回廚師工作，但信心危機卻難以解除，他害怕很快就會無法甩鍋，對他而言，那是很帥的動作，也是點燃廚師魂的招牌。

分散用力部位改善 重拾自信心

經過溝通及理解，勸導張先生分散用力部位，也就是說，在炒飯菜時不要總是使用拇指及手腕，甩鍋時分散力量到手臂，運用大關節工作；簡單料理時換手炒，減輕左手負擔；也建議將炒鍋的握把加大，讓大拇指與手腕維持在良好姿勢，避免重量只用大拇指捏、握的動作承受。每天訓練整個手臂、手腕、手指等肌力並多做手部伸展運動，慢慢地，張先生的信心回來了，也重回職場，也有自信廚師生涯不會被「媽媽手」打斷。

要降低「媽媽手」的發生，就是讓手部適度休息，工作時手腕、手臂盡量維持直線；或是配戴軟式護具、肌肉貼紮等提供支撐並輔助拇指活動。另外也視職業及環境的不同將工作器材適度改善，讓手維持良好姿勢，將炒鍋把手加粗，維持良好姿勢。

高危險族群或有病史者，平時做伸展運動和肌力訓練。

●手腕伸展動作：手掌向下壓再往身體拉（圖1），或手掌向上抬再往身體拉。

●手指伸展肌力：手指把橡皮筋撐開再放鬆（圖2）。

●握力訓練：利用網球或軟橡膠球用力握緊再打開（圖3）。

（作者為衛生福利部彰化醫院職能治療師）

