揮桿瞬間出現撕裂感 急性拉扯誘發高爾夫球肘

文／徐幼鈞

林先生是高爾夫球場上的箇中好手，一次在揮桿擊球時，不慎敲中草叢裡的小石塊，手肘內側瞬間出現撕裂感覺，從此開始反覆痠痛。他的1位長輩年輕時從事多年的木作工程，需要平常頻繁使用鐵槌敲打和螺絲起子鎖緊螺絲，也長年抱怨右手肘內、外側疼痛，尤其是手心向下翻轉時最為明顯，且在鎖緊螺絲時會有點無力，於是兩人一起前來求診。

理學檢查可發現肱骨內上髁有壓痛點，在肌肉測試下會誘發疼痛，於超音波檢查下可見屈肌總腱腫脹且存有部分撕裂傷（如圖）。兩人除接受物理治療外，也併用超音波導引增生治療、自體血小板血漿注射，症狀得以大幅緩解。

為了能讓身體順利做出提起放下、抓握瓶身和握拳動作，手腕屈肌和伸肌會協同作用。所以，除廣為熟知的網球肘外，發生在相對位置的手肘內側肌腱炎（又俗稱為高爾夫球肘），兩者都會因反覆搬運重物、機械性的手腕彎曲伸展動作、或急性拉扯衝擊，而產生撕裂傷、發炎或腫脹，故常有患者同時合併高爾夫球肘和網球肘。

減少過度負荷 降低復發

保守治療上，需要衛教病患相對休息，搬運改成施力臂短的動作，或改採多人協力搬運，盡可能減少過度負荷，才能減少復發。

慢性物理治療 急性打類固醇

物理治療可以選擇熱療、電療與雷射，亦可以評估自費震波治療。對於急性發炎，有紅腫熱痛、彎曲過程疼痛的病患，可接受超音波導引類固醇注射，快速抑制發炎、減少疼痛。倘若已有肌腱撕裂傷，此時治療需以高濃度葡萄糖水的增生療法為主，更進一步可以用自體血小板血漿、羊膜萃取物、凍晶治療，來修復撕裂傷，減少慢性發炎。

近來亦有新型態的玻尿酸，得到肌腱與韌帶注射的適應症許可，在治療需緊急回歸運動場上的患者也相當有效。治療後，應搭配徒手治療去放鬆前臂肌肉，以延續治療效果。

（作者為順新復健科診所院長）

