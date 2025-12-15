自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

揮桿瞬間出現撕裂感 急性拉扯誘發高爾夫球肘

2025/12/15 05:30
揮桿瞬間出現撕裂感 急性拉扯誘發高爾夫球肘

▲屈肌總腱在肱骨內上髁的注射位置。 （照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

林先生是高爾夫球場上的箇中好手，一次在揮桿擊球時，不慎敲中草叢裡的小石塊，手肘內側瞬間出現撕裂感覺，從此開始反覆痠痛。他的1位長輩年輕時從事多年的木作工程，需要平常頻繁使用鐵槌敲打和螺絲起子鎖緊螺絲，也長年抱怨右手肘內、外側疼痛，尤其是手心向下翻轉時最為明顯，且在鎖緊螺絲時會有點無力，於是兩人一起前來求診。

理學檢查可發現肱骨內上髁有壓痛點，在肌肉測試下會誘發疼痛，於超音波檢查下可見屈肌總腱腫脹且存有部分撕裂傷（如圖）。兩人除接受物理治療外，也併用超音波導引增生治療、自體血小板血漿注射，症狀得以大幅緩解。

為了能讓身體順利做出提起放下、抓握瓶身和握拳動作，手腕屈肌和伸肌會協同作用。所以，除廣為熟知的網球肘外，發生在相對位置的手肘內側肌腱炎（又俗稱為高爾夫球肘），兩者都會因反覆搬運重物、機械性的手腕彎曲伸展動作、或急性拉扯衝擊，而產生撕裂傷、發炎或腫脹，故常有患者同時合併高爾夫球肘和網球肘。

減少過度負荷 降低復發

保守治療上，需要衛教病患相對休息，搬運改成施力臂短的動作，或改採多人協力搬運，盡可能減少過度負荷，才能減少復發。

慢性物理治療 急性打類固醇

物理治療可以選擇熱療、電療與雷射，亦可以評估自費震波治療。對於急性發炎，有紅腫熱痛、彎曲過程疼痛的病患，可接受超音波導引類固醇注射，快速抑制發炎、減少疼痛。倘若已有肌腱撕裂傷，此時治療需以高濃度葡萄糖水的增生療法為主，更進一步可以用自體血小板血漿、羊膜萃取物、凍晶治療，來修復撕裂傷，減少慢性發炎。

近來亦有新型態的玻尿酸，得到肌腱與韌帶注射的適應症許可，在治療需緊急回歸運動場上的患者也相當有效。治療後，應搭配徒手治療去放鬆前臂肌肉，以延續治療效果。

（作者為順新復健科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中