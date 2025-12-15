自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大叔耳鳴、皮膚發癢粗糙 賈伯斯症候群上身

2025/12/15 05:30
大叔耳鳴、皮膚發癢粗糙 賈伯斯症候群上身

▲圖2：賈伯斯症候群引起耳鳴機轉示意圖。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

大叔耳鳴、皮膚發癢粗糙 賈伯斯症候群上身

▲圖1：患者來診時，身體到處有紅疹(左圖)，皮膚粗糙 (右圖)。（照片提供／陳建志）

1名49歲男性近1年來，一直聽見相當尖銳的「嘰~嘰~嘰~」，像是電風扇在耳邊不停地運轉，夜深人靜時更明顯。每隔一、兩天，雙耳還會突然感到悶塞，像是被罩住，發作時間從數秒鐘，到數小時不等，曾以為是生活壓力所致，不僅如此，他全身皮膚粗糙，常常會出現紅疹（圖1），感到搔癢，一直以為是乾癬，近來，右耳後皮膚更是紅腫發癢，抓到破皮出水。

就醫時，聽力檢查顯示，雙耳均有輕微的聽力障礙。進一步分析發現，雖然聽神經功能完全正常，但兩側耳蝸都出現了重度病變。

高IgE引發全身性過敏反應

抽血檢查顯示，E型免疫球蛋白（IgE）超過2500IU/mL（正常為100以下），組織胺濃度更高達3.42ng/mL，原來是罹患了高IgE症候群（hyper-IgE syndrome），又稱為賈伯斯症候群。

此病起因於STAT3基因異常，一旦遇到過敏原，人體內免疫系統會釋放出大量的IgE，與過敏原結合，變成免疫複合體，活化肥大細胞，釋放大量組織胺，引發全身性過敏反應。組織胺順著血液循環進入內耳，導致膜性耳蝸慢性發炎與水腫，產生耳鳴（圖2）。

這種機轉與一般聽力退化截然不同，屬於嚴重的過敏性耳蝸病變，此病若不治療，不僅耳鳴難耐，聽力恐漸惡化，直至全聾。

◎治療採三管齊下策略

●高劑量抗組織胺：目的在於拮抗組織胺受器，減輕組織胺對全身細胞的影響，治療耳鳴與紅疹。

●過敏原檢測與迴避：找出過敏原並盡量避免。

●必要時得使用類固醇，抑制免疫反應。

該名患者經治療後，耳鳴大幅改善，皮膚紅疹也消失了。

提醒民眾，若耳鳴持續不斷，並且全身皮膚異常，應及早檢查是否為免疫失衡導致，亂服成藥恐延誤病情，宜正確就醫，找出病因，加以治療，才能保住聽力，迴避耳蝸傷害。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中