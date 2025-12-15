人工淚液只能補水 乾眼宜就醫診斷缺什麼

▲戴明正醫師提醒，乾眼症的真正問題不在於「缺水」，而是「淚膜恆定性」崩解。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

現代人工作、娛樂都離不開螢幕，長時間使用3C也造成不少乾眼問題。眼科醫師提醒，乾眼症可分為缺水、缺油與混合型，而市售的人工淚液又以補水為多，若沒搞清楚自己的乾眼原因，用到不合適的人工淚液，緩解乾眼的效果可能相當有限，建議民眾先尋求醫師診斷，再選擇合適的藥品。

女性、高齡、免疫疾病者 易罹患

三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正說，亞洲人因種族體質因素，乾眼症盛行率本就高於歐美，在台灣整體盛行率為7.85％，且女性風險高於男性，年齡越大風險越高，其中又以60歲至79歲發生率最高，另免疫相關疾病如糖尿病、乾燥症者也是風險族群。

與「淚膜恆定性」崩解有關

戴明正提到，現代人的電腦、手機使用需求大，工作、休閒都離不開3C產品，眼睛休息空檔不夠，也使乾眼問題越來越常見，眼科門診約3分之1的患者是因為乾眼問題求診，症狀輕微到嚴重都有，其中不少民眾誤以為乾眼症是「缺水」所致，但實際上乾眼與「淚膜恆定性」崩解有關。

原因分為缺水、缺油、混合型

對於乾眼症成因，戴明正解釋，眼睛表面的淚膜由外而內為脂質層、水層、黏膜層，三者缺一不可，脂質分泌不足、淚液蒸發過快，屬於「缺油型」乾眼症；淚水分泌不足屬於「缺水型」乾眼症；另油脂、淚水分泌問題兼有，則是「混合型」乾眼症。

戴明正說，據亞東醫院、高醫大附醫、台北榮總的調查，乾眼症患者有37.1％屬於缺水型、38.5％屬於混合型，另僅18.3％屬於缺油型，而不同類型的乾眼症患者，若採用傳統替代療法、使用人工淚液，需要的類型也各自不同。

林口長庚醫院眼科部角膜科主任陳宏吉提醒，市售人工淚液多屬「補水」類型，對缺油型乾眼症患者幫助效果有限，建議民眾先尋求眼科醫師診斷，了解自己是哪一種類型的乾眼症，再選用合適的人工淚液或治療藥物，近年來也有鼻噴式藥物出現，民眾可與醫師多加討論，選出最適合自己的治療方式。

