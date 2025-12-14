自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

菜花小疙瘩 門診微創方式能處理

2025/12/14 05:30
菜花小疙瘩 門診微創方式能處理

▲邵郁鏵醫師說明，尖形濕疣如果忽視不處理，可能逐漸增大或擴散。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

菜花小疙瘩 門診微創方式能處理

▲生殖器或尿道出現小顆粒狀病灶應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

在門診中，經常會遇到有患者因生殖器或尿道出現小顆粒狀病灶而就醫。他們原本以為只是普通皮膚問題或摩擦造成的小疙瘩，但在接受檢查後，往往發現是尖形濕疣（俗稱菜花）。

這類病灶雖然多半侷限在表層，但如果忽視不處理，可能逐漸增大或擴散，對生活造成困擾，也可能帶來心理壓力。

了解早期徵兆、及時就醫檢查，是控制病情、防止惡化的重要第一步。

可以冷凍筆或電燒等治療

針對尖形濕疣，臨床上有多種處理方式可依病灶大小與位置選擇，對於表層小病灶，部分患者可能會使用外用藥物控制，但若病灶範圍較大或反覆出現，會建議以門診處置或手術處理，例如冷凍筆治療或電燒等。

冷凍治療透過低溫破壞病灶組織，操作時間短、創傷小，患者多能當天回家，恢復期也相對較快。對於較小、表層的尿道或外生殖器病灶，這類微創方法可以有效控制病情，降低復發風險，同時對日常生活影響有限。

除了治療之外，施打疫苗及了解尖形濕疣的傳染途徑與日常保護也非常重要。

尖形濕疣主要透過性接觸傳播，因此保持良好的性行為衛生、使用保護措施，以及避免與不明對象發生性行為，都能降低感染風險。此外，免疫力低下、抽菸或長期熬夜的人群，更容易增加病毒感染及病灶復發的可能。因此，健康的生活習慣、均衡飲食和規律作息，也是防範尖形濕疣的重要環節。

及早處理尖形濕疣 可控制擴散

在門診中，及早發現並處理尖形濕疣，不僅可以控制病灶擴散，也有助於減少復發與心理壓力，通常會依病灶大小、位置與患者需求，選擇最合適的處理方式，包括外用藥物、電燒、雷射或冷凍治療等，並提供術後衛教與追蹤建議。對於患者而言，了解自身病情、配合定期檢查，並維持健康生活習慣，是避免病情惡化與反覆的重要關鍵。

透過門診微創方式處理尖形濕疣，患者可以在安全環境下接受治療，同時保持日常生活的便利與舒適，減少病灶對生活造成的不便。定期回診與注意生活習慣，能有效降低復發風險，讓患者在控制病情的同時，也能兼顧身心健康。

（作者為大象泌尿科診所院長）

