多重膝損傷 複合性手術標本兼治

2025/12/14 05:30
多重膝損傷 複合性手術標本兼治

▲圖3：高位脛骨截骨術為膝關節重新建立正確的力學軌道。（照片提供／林君儒）

文／林君儒、楊正邦

多重膝損傷 複合性手術標本兼治

▲圖1：O型腿（膝內翻）。（照片提供／林君儒）

53歲的陳先生是登山愛好者，過去1年因左膝持續疼痛與腫脹舉步維艱，即使無明顯扭傷，膝蓋仍常痠軟無力，被迫中止最愛的爬山活動，甚至影響日常行走。

多重膝損傷 複合性手術標本兼治

▲圖2：針對磨損的軟骨同步進行微骨折術，刺激骨髓幹細胞生成新軟骨，促進組織再生。（照片提供／林君儒）

起初藥物與注射治療效果有限，經轉診進一步檢查，發現其病況並非單一問題，而是同時存在內側半月板後角放射狀撕裂、內側膝關節退化以及O型腿（膝內翻）（圖1）等複合性損傷。

陳先生屬於「結構性問題導致軟組織受損」的典型案例。

高位脛骨截骨術合併半月板修復

先天O型腿讓身體重量長期集中於膝關節內側，造成內側軟骨加速磨損（達第三級退化），內側半月板也因長期負荷產生放射狀撕裂。若僅以關節鏡單純修補半月板，術後脆弱的軟骨與持續不正的力學結構，極可能讓修補處再次破裂，疼痛很快復發。反之，若只做矯正骨骼的截骨手術，不處理撕裂的半月板，也無法完全解決當下疼痛問題。

為能一勞永逸，醫療團隊決定採行「高位脛骨截骨術」合併「關節鏡內側半月板修補術」的複合式手術方案。手術先以關節鏡修補半月板，保留其緩衝功能，再進行精準的高位脛骨截骨，調整小腿脛骨角度，將受力從已磨損的內側膝關節，分散至健康的外側，從根本矯正O型腿。針對磨損的軟骨，則同步進行「微骨折術（圖2）」，刺激骨髓幹細胞生成新軟骨，促進組織再生。

此複合手術的理念是「標本兼治」，高位脛骨截骨術（圖3）為膝關節重新建立正確的力學軌道，半月板修補與軟骨再生則修復已受損的部位，三者結合，不僅可有效緩解疼痛，更能打造一個長久使用的膝關節，大幅降低未來再退化的風險。陳先生術後恢復良好，在團隊指導下展開復健，他期望在半年至一年後，重返山徑。

（作者皆為林口長庚醫院運動醫學骨科醫師）

