健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

空污又高溫 恐加乘慢性腎臟病風險

2025/12/14 05:30
空污又高溫 恐加乘慢性腎臟病風險

▲降低PM2.5暴露與熱季保護策略，對預防慢性腎臟病有關鍵意義。 （照片來源：shutterstock）

記者蔡淑媛／台中報導

空污又高溫 恐加乘慢性腎臟病風險

▲中醫大與國衛院發表研究，證實PM2.5（細懸浮微粒）與高溫並存時，會加乘慢性腎臟病罹患風險。示意照，圖中人物與本文無關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

中國醫藥大學與國衛院合作針對台灣逾3000名55歲以上民眾進行10年追蹤研究，證實PM2.5（細懸浮微粒）與高溫並存時，會顯著加乘慢性腎臟病罹患風險，提供全球氣候變遷與空污對民眾健康影響的最新警示，該研究於今年12月刊登於國際頂尖期刊《環境研究》（Environmental Research）。

中醫大職業安全與衛生學系教授張大元帶領指導學生莊庭瑜，與國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心醫師鄭婉汝研究團隊合作，針對3041名55歲以上民眾，追蹤2009至2019年期間，考量交通噪音與氣態污染物的多重暴露模型下分析。

中醫大與國衛院合作 追蹤研究10年

研究發現，PM2.5每年增加7.8毫克/立方公尺，發生慢性腎臟病風險上升1.13倍，當PM2.5年增34.22毫克/立方公尺以上，且與年均溫25.71°C以上並存時，罹病風險有加乘作用，將增加3.18倍的慢性腎臟病發生機率。

尤其是女性、65歲以上族群，或是糖尿病患者，PM2.5造成慢性腎臟病風險更為敏感。

女性、年長與糖尿病患更為敏感

張大元表示，PM2.5會造成人體氧化壓力傷害及發炎反應，且PM2.5含有鉛、汞等重金屬具腎毒性，會危害腎健康，增加慢性腎臟病風險。研究為首次發表PM2.5與高溫並存的影響，提供在地年長族群的長期證據，降低PM2.5暴露與熱季保護策略，對預防慢性腎臟病有關鍵意義。

慢性腎臟病是全球日益嚴峻的公共衛生議題，全球約8.5億人受影響，在台灣盛行率約15.46%，年發生率為每千人有27.1人，張大元表示，在國內公衛與環境保護政策上，研究結果支持優先強化PM2.5管制，同時在高溫季節，針對年長族群與糖尿病族群實施加強保護與衛教，以降低慢性腎臟病發生。

