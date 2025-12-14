自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

氣溫溜滑梯 「4招」保暖更保命

2025/12/14 05:30
氣溫溜滑梯 「4招」保暖更保命

▲天冷時雖不易口渴，身體仍會流失水分，若攝取不足，恐讓血液變得黏稠、增加心血管負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

氣溫溜滑梯 「4招」保暖更保命

▲一旦出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或昏厥等症狀，應立即就醫；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯下滑，週日晚間至週一清晨為這波冷空氣最強時段，氣溫驟降與日夜溫差拉大，讓心血管負擔隨之增加。衛福部統計，2024年國人十大死因中，心臟疾病與腦血管疾病分居第2、第4位，一年合計奪走約3萬6千條人命，國健署提醒，低溫來襲不能只靠「多穿一件」，做好正確保暖與生活細節，才能降低寒冷帶來的健康風險。

台安醫院心臟內科醫師林謂文指出，低溫會刺激皮膚感受器，影響自律神經與交感神經，使血管收縮、心跳加快、血壓上升且波動加劇，對已有血管粥狀硬化、斑塊或狹窄的族群而言，可能導致斑塊破裂、血栓形成，引發腦中風、心肌梗塞，甚至在血管結構異常下造成致命的主動脈剝離。

林謂文提醒，冬季內科病房常見心臟、腦部與肺部疾病急性惡化，包括腦中風、心肌梗塞、心衰竭、心律不整，以及慢性肺病、氣喘與流感、肺炎等感染症，高風險族群更需提高警覺。

避開低溫時段外出 更要穿對衣服

他建議，寒流期間外出除多穿衣物外，更要加強頭頸部與四肢末梢保暖，騎機車族尤須注意迎風受寒；年長者與慢性病患者清晨起床時，應先「賴床」暖身5至10分鐘，起身後補充溫開水與早餐，避免因脫水使血液變得黏稠，三高患者務必按醫囑規律服藥，切勿自行停藥，若血壓異常升高，應及早回診，降低冬季心腦血管風險。

國健署也提出保命「4招」：第一，避開低溫時段外出，清晨與傍晚氣溫最低，若非必要應減少外出，或結伴同行、彼此照應。

第二，穿對衣服才保暖，依氣溫調整穿著，特別加強頭頸部與四肢末梢保暖，同時兼顧活動靈活度。

補充溫水 留意心臟病或中風徵兆

第三，補充溫水不輕忽，天冷時雖不易口渴，身體仍會流失水分，若攝取不足，恐讓血液變得黏稠、增加心血管負擔，建議外出或運動時每15分鐘補充200至300毫升溫水，並避免含糖、含咖啡因或酒精飲品。

第四，留意心臟病或中風徵兆，一旦出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或昏厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即就醫，把握黃金治療時機。

