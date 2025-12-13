自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頭痛、視力模糊、月經亂…當心「腦下垂體瘤」警訊

2025/12/13 05:30
頭痛、視力模糊、月經亂…當心「腦下垂體瘤」警訊

▲當腦下垂體瘤變大，可能壓迫鄰近組織，導致頭痛、視野缺損。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

腦下垂體位於大腦底部，體積雖小，卻是人體重要的「內分泌中樞」，負責分泌多種荷爾蒙，調節生長、代謝與生殖等功能。腦下垂體瘤是腦部常見的良性腫瘤之一，根據腫瘤的大小與是否分泌荷爾蒙，其症狀與治療方式也有所不同。

腦下垂體調控內分泌

◎常見症狀分2大類

●壓迫性症狀：當腫瘤變大，可能壓迫鄰近組織，導致頭痛、視野缺損（特別是雙顳側半盲）、視力模糊，甚至眼球運動障礙。若壓迫到正常腦下垂體組織，可能造成荷爾蒙分泌減少，引起疲倦、虛弱、畏寒、性功能障礙、女性月經異常，甚至尿崩症等現象。

●功能性腫瘤的荷爾蒙過度分泌：最常見的是泌乳激素瘤，女性可能出現月經不規則、乳汁分泌、骨質疏鬆；男性則可能性慾下降、不孕或乳房發育。生長激素瘤則在成人引起肢端肥大（如手腳、下巴、鼻舌變大）、多汗與關節疼痛；兒童則可能罹患巨人症。促腎上腺皮質激素瘤會導致庫欣氏病，出現滿月臉、水牛肩、中心型肥胖與皮膚變薄等症狀。較少見的促甲狀腺激素瘤則會造成甲狀腺功能亢進。

腫瘤壓迫或引發內分泌異常

◎治療方式依腫瘤特性與患者狀況而定：

●藥物治療：部分腫瘤如泌乳激素瘤可使用多巴胺促進劑有效抑制腫瘤與症狀。其他如生長激素瘤則可用體抑素類似物、拮抗劑或輔助性藥物治療。

●手術治療：若腫瘤造成視力影響、快速生長或藥物無效，則考慮以「經鼻內視鏡經蝶竇手術」切除腫瘤，屬於微創手術。少數特殊病例則需開顱手術。

●放射線治療：針對無法手術或復發腫瘤，可使用加馬刀、螺旋刀等精準放射線方式輔助治療。

●觀察追蹤：對於小於1公分、無症狀的微腺瘤，可採定期影像與血液檢查的方式監控。

●荷爾蒙補充：若腫瘤或治療導致荷爾蒙分泌不足，則需補充如甲狀腺素、皮質醇、性激素等。

由於腦下垂體瘤涉及神經與內分泌系統，診療往往需要神經外科、內分泌科、眼科等多專科團隊合作，才能提供最完善的治療規劃與照護。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

