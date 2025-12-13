自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腹痛暈眩莫輕忽 51歲婦罹罕見卵巢癌 卵巢扭轉破裂大出血

2025/12/13 05:30
腹痛暈眩莫輕忽 51歲婦罹罕見卵巢癌 卵巢扭轉破裂大出血

▲長安醫院魏沛秝醫師表示，卵巢癌難早期發現，被稱為婦女的沉默殺手。（長安醫院提供）

記者許國楨／台中報導

腹部疼痛、頭暈噁心是常見的身體不適，但看似尋常症狀背後，卻可能隱藏致命危機。台中一位51歲婦人近日因上述症狀到長安醫院急診，透過電腦斷層、抽血等檢查迅速鑑別診斷，發現患者腹腔大量內出血，並有直徑超過10公分腫瘤，緊急手術切除後送化驗，竟是極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

卵巢成年型粒層細胞瘤 發生率十萬分之四

長安醫院婦產科醫師魏沛秝表示，當天微創腹腔鏡手術發現患者右側卵巢扭轉合併破裂出血，先是引流高達2400cc內出血，幾乎是人體總血量一半，緊接著切除破裂出血的卵巢腫瘤，成功穩住患者生命徵象，後續病理報告證實，該腫瘤為發生率十萬分之四、極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

「卵巢成年型粒層細胞瘤」屬於低度惡性腫瘤，生長緩慢，早期症狀不明顯，多數患者可能僅有輕微腹脹、腹痛，部分患者會出現荷爾蒙相關症狀，如經血過多、停經後出血等。

從單純的腹痛暈眩，到發現卵巢扭轉，最終確診罕見卵巢癌，其中曲折轉變提醒女性生殖器官疾病的複雜與多變性，相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效篩檢工具，加上初期沒有明顯症狀，因此極難早期發現，死亡率亦高於子宮頸癌，被稱為「婦女的沉默殺手」。

魏沛秝醫師提醒，目前卵巢癌的成因機轉不明，但統計上發現「乳癌與卵巢癌家族史」、「初經過早或停經過晚」、「未曾生育」或「曾接受荷爾蒙療法」等，是卵巢癌的高風險因子，建議每年定期接受骨盆腔內診與陰道超音波檢查，才能早期發現，早期治療。

