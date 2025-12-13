自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

耳邊老是聽到京劇旋律？「音樂耳症候群」作祟

2025/12/13 05:30
耳邊老是聽到京劇旋律？「音樂耳症候群」作祟

▲電腦斷層檢查，顯示化膿性顳骨炎（箭頭所指處）。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

耳邊老是聽到京劇旋律？「音樂耳症候群」作祟

▲圖解說明大腦顳葉內，音樂耳症候群之機轉。（照片提供／陳建志）

1名70歲男性，左耳早已失聰。3個月前，他經歷1次嚴重感冒，雖然鼻塞、喉嚨痛與咳嗽很快地緩解，但右耳卻開始感到悶塞。與人交談時，常聽不清楚，看電視時，也得把音量開到最大，聲音大到家人都受不了。無奈之下，他改為看書，沒想到耳邊竟開始傳來熟悉的京劇旋律，一聽就是一整天，特別在入睡前最為清晰。雖然睡著後，聲音會消失，但一早醒來，又再度出現。

耳邊老是聽到京劇旋律？「音樂耳症候群」作祟

▲患者表示，耳邊一直聽到熟悉的京劇旋律。（照片提供／陳建志）

原以為是腦神經衰弱，求診精神科，醫師判斷並非精神疾病，轉介至耳鳴門診。聽力檢查發現，他的雙耳皆有中重度聽力障礙，且右耳惡化過快，並不符合單純老化現象。安排電腦斷層檢查後，發現右側顳骨氣房內，充滿膿性積液，原來是急性化膿性顳骨炎，併發音樂耳症候群，又稱「奧利佛薩克斯症候群」。

感冒致單耳化膿性顳骨炎

根據解剖生理，外耳接收聲波，經中耳傳入內耳，產生電訊號，經由聽神經傳進腦部。一旦大腦聽覺皮質接收到訊號輸入減少，既有的預設模式網絡會過度活躍，會開始接收來自其它腦區的訊號，形成真實的「聽覺經驗」，大多是記憶中的歌曲或樂曲。本質上，這並非耳鳴，而是「腦鳴」，正是一種聽幻覺。

抗生素治療 右耳恢復聽力

治療的關鍵，在於找出聽力惡化的原因，並積極地處理。這位患者，在接受抗生素治療2週後，右耳聽力恢復，唱戲聲也完全消失，他幽默說：「唱戲的終於下班了。」

倘若聽力無法恢復，則會建議配戴助聽器，補強耳蝸訊號輸入，以抑制大腦的過度補償反應。另有研究指出，用於治療阿茲海默症的乙醯膽鹼酶抑制劑，對此症亦有幫助。然而，抗精神病藥、心理治療、冥想或催眠等療法，對此症無效，甚至可能加重病症。

出現類似「耳中有音樂」的症狀時，切勿以為是精神異常，應及早正確就醫，找出原因，對症治療，才能改善病情。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

