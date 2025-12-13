自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

點眼藥水治標不治本 乾眼症中醫針灸幫緩解

2025/12/13 05:30
點眼藥水治標不治本 乾眼症中醫針灸幫緩解

▲乾眼症點眼藥水治標不治本；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／吳峻誠

點眼藥水治標不治本 乾眼症中醫針灸幫緩解

▲傳統針灸有長長的針、微痛，有些人會怕。（照片提供／吳峻誠）

48歲的蔡小姐（化名）總覺得眼睛有異物感，有時候還灼熱發癢、易疲勞，這症狀好一陣子了，藥局買眼藥水來用，症狀就稍有緩解，但治標不治本，還是被症狀持續困擾，她來門診求醫，確診是罹患乾眼症。

點眼藥水治標不治本 乾眼症中醫針灸幫緩解

▲雷射針灸以雷射筆來治療，無針、無痛。（照片提供／吳峻誠）

乾眼症是現代常見的眼疾，患者多出現乾澀、疲勞、怕光、視物模糊、紅癢灼熱或異物感，嚴重時影響日常生活。台灣盛行率約4–7%，因症狀逐漸出現，許多人不自知已罹患。危險因子包括年齡增長、女性荷爾蒙變化、長期配戴隱形眼鏡、缺乏維生素A、長時間處於冷氣房，及長時間使用3C產品導致眨眼次數下降，使乾眼症呈現年輕化趨勢。

由於淚膜是油脂層、水樣層與黏液層組成，任一層異常都可能引發乾眼。

◎乾眼症分2類

●淚腺分泌不足，常見於乾燥症等自體免疫疾病

●麥氏腺功能異常

油脂分泌不足會導致淚液蒸發過快，造成視物模糊、眨眼黏滯及慢性發炎，形成「缺油又缺水」的惡性循環。

雷射針灸無針頭 怕痛者首選

西醫治療以人工淚液為主，部分患者合併短期類固醇、熱敷按摩或高強度脈衝光治療，但一般人工淚液僅補水，對油脂層不足的效果有限。中醫則可透過中藥及針灸來改善乾眼症。

眼周涉及膀胱經、三焦經、膽經及胃經，針灸這些穴位可疏通經絡、刺激淚腺分泌、促進循環並減少發炎；對於怕看到針灸的長針、怕痛者，也可以低能量雷射來作針灸治療，具有無痛、消炎、促進細胞修復與代謝的效果，不會造成出血或暈針，每次療程短（約5分鐘）。

乾眼症隨現代生活型態愈發普遍，影響生活品質，並可能造成長期眼表損傷。建議眼睛有任何不適還是先求醫檢查、治療為要。

用眼20-20-20法則 每20分鐘休息一次

預防乾眼症除平日多攝取富含Omega-3脂肪酸、β-胡蘿蔔素的食物外，提醒長時間使用3C產品時，應增加眨眼頻率，因為眨眼次數減少，容易使淚液過度蒸散，致乾眼症提早來報到。建議遵循「20-20-20法則」，也就是每用眼20分鐘，就看20英尺（約6公尺）外的景物20秒來保護眼睛。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

