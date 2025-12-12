跨性別腹膜陰道成形術 讓他完整變成她

▲跨性別者Ｙ小姐（右）今年６月完成腹膜陰道成形術，媽媽（左）握著她的手，感動地說「我終於有真正的女兒了！」（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

▲高雄長庚泌尿外科醫師陳柏諺（左）、整形外科醫師蔡岳儒（右），透過動畫說明腹膜陰道成形術的過程。（記者許麗娟攝）

高雄長庚紀念醫院跨性別醫療團隊6月成功完成亞洲首例「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」，幫助28歲跨性別的Y小姐把男性生殖器反轉，並利用腹膜創建女性陰道，讓跨性別者在國內也能接受安全的跨性別手術。

Y小姐自小就認為自己是裝在男生外殼的女生，成長過成中，不斷與家人發生衝突，國中以前，媽媽選擇控制和壓抑她，直到升高中前夕體認到「兒子」真的想當「女兒」，自此改變態度去了解和支持，甚至說服家族一起接受她。

高雄長庚泌尿外科主刀醫師陳柏諺指出，該術式結合最先進的達文西SP單孔微創科技與整形外科隱痕美學，不僅降低術後疼痛與併發症風險，也讓跨性別女性能獲得兼具功能性與自然外觀的性別重建成果，僅需於肚臍開1個微小切口，與會陰操作配合完成重建，具高度精準且低侵入性；腹膜作為陰道重建組織，具備天然潤滑性與良好延展性，能有效降低術後陰道狹窄、異味或植皮攣縮等問題，兼具深度與穩定性。

媽媽感動：母女都獲得重生

陳柏諺強調，腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等併發症，術後恢復快，也更接近自然構造，同時也能處理曾進行腸段陰道、皮瓣重建所衍生的術後修復。

執刀團隊、整形外科醫師蔡岳儒表示，外陰部再造主要是運用龜頭與包皮組織精細打造陰蒂、小陰唇，再以陰囊組織塑形大陰唇，同時調整男性尿道，使其符合女性解剖構造，且保留性行為的快感，搭配隱痕客製化術式，將疤痕隱形並降低會陰疼痛，此項手術須自費約70萬元。

接受陰道成形術前，Y小姐已接受荷爾蒙治療、做過喉結切除手術，原本生了3個兒子的Y小姐媽媽感動地說，「手術當天是我的重生，也是女兒的重生」，直呼如今終於有真正的女兒了！

