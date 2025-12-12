入冬注意！ 呼吸道融合病毒威脅升溫

▲疾管署建議，高風險族群經過醫師評估後，可自費選擇接種1劑RSV疫苗，示意圖。 （照片來源：shutterstock）

記者孫唯容／台北報導

呼吸道融合病毒（以下簡稱RSV）是造成嬰幼兒和高齡族群下呼吸道感染的重要元兇，台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科主治醫師莊迺傑表示，RSV的病程變化非常快，可能短短2、3天內就從看似普通的發燒、咳嗽，惡化成呼吸急促，甚至肺炎或支氣管炎，長者和慢性病患者絕不能輕忽。

莊迺傑說，多數成年人感染RSV症狀輕微，但65歲以上的長者卻是高危險族群。美國每年約有6萬到16萬名長者因RSV住院，死亡約6千至1萬人。研究也顯示，健康長者感染率每年約3％到7％，若本身有慢性心肺疾病，感染率更提高到4到10％，在必須住院治療的長者中，RSV佔肺炎的10.6％，也是慢性阻塞性肺病、心臟衰竭或氣喘急性惡化的重要原因。

請繼續往下閱讀...

莊迺傑指出，RSV分成A、B兩型，但臨床上差異不大，比較令人擔心的是，長者一旦罹患RSV肺炎，往往比兒童更差，而且常同時併發細菌感染，年齡愈大、慢性病愈多，或者免疫力較弱的人，出現重症的機會也就越高。

醫：高齡、嬰幼兒要提高警覺

RSV感染常見的高風險族群有：患慢性肺病（如慢性阻塞性肺病、氣喘）、心臟疾病（心衰竭、冠心病）、正在接受免疫抑制治療或具免疫缺損、慢性腎病、慢性肝病、血液相關癌症、長照住民與特別虛弱或極高齡者，尤其以75歲以上長者，感染RSV後住院的機率更大。

莊迺傑說，目前台灣核准上市的RSV疫苗共3款，包括基因重組與mRNA疫苗，主要提供給60歲以上成人，用來降低因RSV引起的下呼吸道重症與住院風險。此外，也有一款疫苗專為懷孕28到36週的孕婦設計，讓胎兒透過胎盤獲得抗體，出生後6個月內就能受到保護。

莊迺傑強調，RSV絕不是一般的感冒，依照疾管署的建議，包含75歲以上成人、60到74歲高風險族群、懷孕28到36週的孕婦（保護新生兒），以上3類人經過醫師評估後，可自費選擇接種1劑RSV疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法