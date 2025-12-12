睡覺打呼聲變大 竟是罹罕見喉癌

▲林口長庚採用「單孔達文西內外複合喉保留手術」助罕咽喉小唾腺癌，病人抗癌不失聲。（長庚醫院提供）

記者侯家瑜／台北報導

▲左起為直覺公司楊繼盛副總裁、長庚醫院葉集孝副院長、方端仁部長、病人黃太太、黃先生、陳怡如專科護理師。（長庚醫院提供）

罕見的咽喉小唾腺癌僅占喉部惡性腫瘤不到1％，因生長緩慢、症狀不明顯，患者常誤以為只是聲音沙啞或打呼加劇，延誤就醫。林口長庚團隊近日成功以「單孔達文西內外複合喉保留手術」治療一名46歲黃姓婦人，不僅完整切除3公分腫瘤，更成功保住患者聲帶與說話能力。

侵犯喉部外側組織 多須全喉切除

46歲黃太太過去僅覺得打呼變大，原以為是良性囊腫，直到1年半後，頸部腫塊日益明顯，被建議轉診至林口長庚，經深部切片確診為第3期咽喉小唾腺癌，且腫瘤已侵犯喉部外側組織。一般此階段病患多須全喉切除、失去聲音，醫療團隊決定嘗試以最新單孔達文西技術救治。

請繼續往下閱讀...

手術採「內外複合」方式進行，醫師透過單孔機器手臂自口腔內精準分離腫瘤，再於頸部開約4公分小切口，將腫瘤內外包夾後完整取出，強調微創、精準，可避免傳統手術的大面積破壞。黃太太術後2週即可正常說話與進食，她感動表示：「是醫師救了我，讓我能保有正常生活。」

林口長庚耳鼻喉部主任方端仁指出，咽喉小唾腺癌因症狀輕微、進展慢，臨床常被誤診，等多數患者確診時已進入晚期，不少人只能全喉切，「喪失說話能力對病人身心影響極大，因此能在安全前提下保留喉部功能，是醫療團隊不斷努力的方向。」目前團隊已累積70多例單孔達文西相關手術經驗，包含困難咽喉腫瘤與睡眠呼吸中止症病例。

林口長庚引進單孔達文西系統後，也同步建立一套可複製、更安全的咽喉手術流程，包括改良入路方式、強化止血策略等，並於今年將成果投稿至《Journal of Robotic Surgery》，成為台灣首度以本土單孔咽喉案例獲得國際期刊肯定。

單孔達文西喉保留手術 救回聲音

桃園長庚醫院副院長葉集孝指出，長庚體系目前有7台單孔達文西，約占全國一半，並在咽喉腫瘤及睡眠呼吸中止症治療領域深耕多年。瑞士商直覺公司已認證林口長庚為「耳鼻喉頭頸單孔達文西手術觀摩中心」，方端仁也成為國際指導教師。

目前全國僅6名醫師具備單孔達文西觀摩中心的資格，林口長庚占3人，累計手術量突破400例。醫療團隊表示，只要腫瘤仍在可控範圍、患者身體狀況合適，內外複合喉保留手術都有機會兼顧腫瘤治療與聲音保留，為咽喉癌病人帶來更好的生活品質。

