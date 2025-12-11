術前化療＋擴大切除 提升胰臟癌存活率

▲電腦斷層影像顯示化療前、後癌腫瘤指數的變化。（成大醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

62歲王先生出現體重減輕與黃疸症狀，經檢查確診為胰臟癌，影像顯示腫瘤已侵犯肝門靜脈，屬於「邊界可切除」階段。過去這類病人難以直接手術、預後也較差。成大醫院外科團隊多專科評估後，王男接受部分健保給付的「術前化學治療合併擴大胰臟切除手術」，歷經4月化療、縮小腫瘤，完成合併血管重建的胰十二指腸切除術，術後追蹤2年，恢復良好、生活如常。

術後追蹤2年 恢復良好

成大醫院一般外科醫師廖亭凱指出，胰臟癌是極具挑戰性的惡性腫瘤之一，因缺乏有效篩檢工具，多數病人在確診時已是晚期或轉移，無法直接手術。在成大醫學院沈延盛教授領導下，成醫團隊積極導入術前化療結合擴大切除的整合治療策略，讓原本無法手術病人有更多治療機會，也顯著延長整體存活期。

廖亭凱分析，成醫從2011至2022年間共有405位接受胰臟癌手術病人，術前化療使用率由22%提高至75%；擴大切除手術比例也從31%上升至58%，成功讓更多晚期病人轉化為可切除手術的族群。

另外，整體中位存活期由19.2個月延長至30.3個月，死亡風險下降49%、疾病惡化風險也降低到37%。此外，擴大切除的手術死亡率也從10.4%降至2.1%。

廖亭凱說，胰臟癌是否適合手術？非僅由影像判斷，需由具經驗的團隊整合評估腫瘤生物特性與病人整體狀況，做出適切安排，「他以1年多時間回顧分析400餘位病人的影像與預後，發現胰臟癌實際侵犯的程度，往往超出影像可偵測的界限」。成醫團隊持續推動AI輔助影像分析與個別化治療，期望更早辨識出高風險病人、提高可切除率，創造更佳療效。

