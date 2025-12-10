自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

工程師「痛經」常吃止痛藥 中藥調理緩解

2025/12/10 05:30
2025/12/10 05:30

▲蕭以釧醫師指出，常見痛經體質有氣滯血瘀、寒凝胞宮、濕熱蘊結、氣血虛弱4大類型。（恩主公醫院提供）

記者黃政嘉／新北報導

工程師「痛經」常吃止痛藥 中藥調理緩解

▲中醫緩解痛經與經前症候群，常運用中藥調理。（恩主公醫院提供）

1名30多歲女工程師因工作壓力大，經期常吃止痛藥，經中醫調理數週後逐漸趨緩。醫師指出，痛經與經前症候群是女性常見、但容易低估的健康問題，月經如同女性健康的晴雨表，若症狀影響日常生活，應尋求專業醫療協助，重拾健康的平衡週期。

恩主公醫院中醫內婦兒科醫師蕭以釧表示，這名女姓工程師工作步調快、久坐不運動，月經前1週都會出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時常痛到需要吃止痛藥，經中醫辨證為肝鬱氣滯血瘀型，以疏肝理氣、化瘀止痛的內服中藥調理數週後，症狀逐漸趨緩。

蕭以釧說明，中醫調理緩解痛經與經前症候群的核心在於辨證論治，即藉由望、聞、問、切，找出根本原因，月經不適可歸納為4類常見的體質類型。

●氣滯血瘀型：表現症狀為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗常伴有血塊，以疏肝理氣、活血化瘀調理為主。

●寒凝胞宮型：表現症狀為小腹冷痛，遇溫敷能緩解，經量少且色暗，常手腳冰冷，需溫經散寒、暖宮止痛。

●濕熱蘊結型：表現症狀為腹痛灼熱，經量多而濃稠有血塊，常伴隨陰道分泌物增加，以清熱除濕為調理重點。

●氣血虛弱型：表現症狀為腹部隱隱作痛，經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易疲倦頭暈，需補氣養血、益氣止痛。

蕭以釧提醒，若女性痛經合併特定症狀，需當心可能存在其他婦科疾病，像痛經逐年加重、止痛藥效果下降，並伴隨經血量過多、性交痛或不孕，有高度可能是子宮內膜異位症。若同時出現經血量過多、經期延長，或頻尿、便秘等，可能與子宮肌瘤相關。如果痛經伴隨發燒、下腹持續疼痛、陰道分泌物增加或解尿疼痛，要小心骨盆腔發炎，有類似症狀應立即就醫檢查。

