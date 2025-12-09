自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

打瘦瘦針想減重 噁心失眠反出現壓力肥

2025/12/09 05:30
打瘦瘦針想減重 噁心失眠反出現壓力肥

▲醫師提醒，施打瘦瘦針減肥前後，應與醫師充分討論，並注意情緒變化；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者許麗娟／高雄報導

高雄市1名38歲丁姓女子身高163公分，3年前產後體重升至71公斤，一直降不下來，施打「瘦瘦針」後卻出現噁心、煩躁、失眠等副作用，體重還胖了2公斤，為此，身心科醫師評估為「壓力肥」導致反效果。

高雄阮綜合醫院身心內科主任洪櫻娟指出，丁女對家庭、工作事事求好而出現慢性壓力，加上產後身材無法恢復如前，因此到診所施打瘦瘦針，未料瘦身未見效果，整個人反而更焦躁。

透過舒壓治療 壓力荷爾蒙降低改善

丁女轉而到身心舒壓減重門診求診，洪櫻娟診斷為「壓力肥」，透過舒壓治療，2個月內，壓力荷爾蒙逐漸降低、內分泌協調，睡眠品質大幅改善，整個人神清氣爽許多，體重還降了5公斤。

洪櫻娟表示，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥，成分為1種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，用來刺激胰臟分泌胰島素，並抑制升糖素釋放，以降低血糖，能延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感，並使大腦中樞神經抑制食慾，藉此達到控制體重的目的。

洪櫻娟說，雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但是臨床觀察到部分使用者會因食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩，或者出現噁心、暈眩、胃脹氣、便秘等不適反應，曾有憂鬱或焦慮病史者還可能因此發病。

洪櫻娟建議，施打瘦瘦針減肥前，務必與醫師討論過去的情緒或心理病史；施打後，若出現明顯情緒惡化，應立即回診，考慮暫停或調整治療。同時應確保飲食營養與睡眠品質，以避免造成反效果，減重唯有身心同時健康，才是真正成功且不易復胖。

