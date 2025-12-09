自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

翁在家跌倒摔斷股骨頸 左右腳差4公分

2025/12/09 05:30
翁在家跌倒摔斷股骨頸 左右腳差4公分

▲洪舜奕醫師（右）表示，銀髮長輩每一次跌倒都可能造成骨折。（澄清醫院中港院區提供）

記者黃旭磊／台中報導

翁在家跌倒摔斷股骨頸 左右腳差4公分

▲陳翁跌倒，造成右腳股骨頸斷裂（左圖），經人工全髖關節置換手術恢復雙腳長度（右圖）。 （澄清醫院中港院區提供）

台中77歲陳姓老翁在家不慎跌倒，臀部隱隱作痛以為僅扭傷筋骨，數天後，竟發現左右腳不等長，痛到拄枴杖都走不穩，經就醫診斷，查出他的右腳股骨頸斷裂，以致雙腳相差達4公分」，經人工全髖關節置換手術後，恢復雙腳同樣長度，讓他開心又可以自行外出走路。

人工全髖關節置換 開心出門走走

陳翁去年看電視起身跌倒，剛開始覺得臀部疼痛，自以為摔傷臀肌或輕微扭傷筋骨，到住家附近復健治療仍未改善，幾天後疼痛加劇，連走路都無法走，由家人陪同至澄清醫院中港院區骨科看診。醫療團隊查出，患部被誤會是軟組織拉傷，經骨科檢查與影像學確認，右腳股骨頸碎骨已嵌入骨盆與髖臼關節，關節內充滿碎裂骨頭。

澄清醫院中港院區骨科醫師洪舜奕表示，關節內碎骨情況複雜，陳翁雙腳長短相差達4公分，緊急進行人工全髖關節置換手術，取出關節內碎裂骨頭、沾黏軟組織，隨即重建髖臼與股骨間穩定關節，並將腿長恢復至正常長度。

陳翁術後疼痛明顯改善，術後返家復健，數月後已能出門行走採買，也不感到劇烈疼痛。

洪舜奕指出，對銀髮長輩來說，跌倒不是小事，每1次跌倒都可能骨折。臨床上常見髖部骨折，患者初期多感覺輕微疼痛、仍能行走，易被誤診為軟組織扭傷延誤治療，呼籲年長者若出現髖部疼痛、下肢無力，都應立即進行X光或斷層掃描檢查，以排除骨折可能。

髖骨骨折未及時治療，會導致慢性疼痛與活動障礙，還可能因長期臥床造成肺炎、深層靜脈栓塞等併發症，若進一步惡化，甚至危及生命，建議早期診斷，並進行手術治療，才能避免錯過最佳治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中