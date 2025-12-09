翁在家跌倒摔斷股骨頸 左右腳差4公分

▲洪舜奕醫師（右）表示，銀髮長輩每一次跌倒都可能造成骨折。（澄清醫院中港院區提供）

記者黃旭磊／台中報導

▲陳翁跌倒，造成右腳股骨頸斷裂（左圖），經人工全髖關節置換手術恢復雙腳長度（右圖）。 （澄清醫院中港院區提供）

台中77歲陳姓老翁在家不慎跌倒，臀部隱隱作痛以為僅扭傷筋骨，數天後，竟發現左右腳不等長，痛到拄枴杖都走不穩，經就醫診斷，查出他的右腳股骨頸斷裂，以致雙腳相差達4公分」，經人工全髖關節置換手術後，恢復雙腳同樣長度，讓他開心又可以自行外出走路。

人工全髖關節置換 開心出門走走

陳翁去年看電視起身跌倒，剛開始覺得臀部疼痛，自以為摔傷臀肌或輕微扭傷筋骨，到住家附近復健治療仍未改善，幾天後疼痛加劇，連走路都無法走，由家人陪同至澄清醫院中港院區骨科看診。醫療團隊查出，患部被誤會是軟組織拉傷，經骨科檢查與影像學確認，右腳股骨頸碎骨已嵌入骨盆與髖臼關節，關節內充滿碎裂骨頭。

請繼續往下閱讀...

澄清醫院中港院區骨科醫師洪舜奕表示，關節內碎骨情況複雜，陳翁雙腳長短相差達4公分，緊急進行人工全髖關節置換手術，取出關節內碎裂骨頭、沾黏軟組織，隨即重建髖臼與股骨間穩定關節，並將腿長恢復至正常長度。

陳翁術後疼痛明顯改善，術後返家復健，數月後已能出門行走採買，也不感到劇烈疼痛。

洪舜奕指出，對銀髮長輩來說，跌倒不是小事，每1次跌倒都可能骨折。臨床上常見髖部骨折，患者初期多感覺輕微疼痛、仍能行走，易被誤診為軟組織扭傷延誤治療，呼籲年長者若出現髖部疼痛、下肢無力，都應立即進行X光或斷層掃描檢查，以排除骨折可能。

髖骨骨折未及時治療，會導致慢性疼痛與活動障礙，還可能因長期臥床造成肺炎、深層靜脈栓塞等併發症，若進一步惡化，甚至危及生命，建議早期診斷，並進行手術治療，才能避免錯過最佳治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法