青少年染愛滋病大增 患梅毒加劇風險

台灣防治愛滋有成，今年新增病例跌破900人，創22年新低，主要歸功於有效預防性投藥（PrEP）、事後預防性投藥（PEP）及U=U（測不到病毒=不具傳染力）等措施，但青少年罹患性病大幅增加，尤其罹患梅毒，會使感染愛滋病的風險增加20倍，恐成為防疫的威脅。

疾病管制署統計，全國約有3萬6000多名愛滋病患者，其中15到24歲約2400人；25到34歲有8600多人，35到49歲則有8600人，8成是性行為感染，主要與無套性行為與網路交友有關。

「梅毒螺旋體」透過性行為傳染

梅毒確診個案過去10年來，每年從7000多人增長到逼近萬人，年輕族群15到24歲通報個案仍然上升，梅毒是由「梅毒螺旋體」引起的性傳染病，與愛滋病相同，大多透過性行為傳染，梅毒對免疫力破壞力相當大，恐成為愛滋病的敲門磚。

台灣懷愛協會長年投入愛滋病篩檢與防治25年，主任李夢萍輔導病例超過千人，她指出，今年協會篩檢537人，未篩出愛滋病患者，卻驗87名梅毒患者，且集中在20到35歲。

李夢萍說，梅毒感染原因包括無套性行為、對性對象背景不熟悉、個人衛生習慣不佳、免疫力不好，與愛滋病原因極為相似，部分受感染的人可能沒有特定或明顯病徵。

李夢萍坦言，愛滋病防治挑戰是那些不認為自己有感染風險、不篩檢的「黑數」，包括自認單純的異性戀男性、女性，以及防疫宣導過度集中於同志、性工作者、毒癮者等特定族群。

李夢萍照護過最小個案年僅13歲，也愈來愈多是青少年個案，他們在性知識不足下透過網路交友，發生無套性行為感染，飽受歧視、甚至被家庭拋棄，在輔導後接受治療、規則用藥，達到測不到病毒、不具傳染力，不少人也能成家立業，生兒育女。

1名患者分享，大學時感染愛滋病後，勇敢告訴換帖好友，卻換來絕交下場，也被家人背棄，罵他丟人現眼，離家後在社工協助租屋、就學與打工，後來做生意成功，雖未能成家，但現在每年認養育幼院多名孩童，彌補與家人失聯的缺憾。

定期篩檢 保護自己也保護伴侶

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科醫師黃高彬指出，愛滋病初期症狀不明顯，常僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等像感冒的表現，且有3個月的空窗期，呼籲定期篩檢，不僅保護自己，也是保護伴侶與家庭。

