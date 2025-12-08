自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

軍人「代償性出汗」暈倒 微波熱能治療不再「大缺水」

2025/12/08 05:30
軍人「代償性出汗」暈倒 微波熱能治療不再「大缺水」

▲代償性出汗的多汗症患者接受微波熱能治療前，醫師會以優碘澱粉測試汗腺的分布，如圖，患者一出汗，優碘澱粉即轉黑。（曾錦順提供）

記者許麗娟／高雄報導

高雄1名30多歲的海軍陸戰隊職業軍人，不時在戶外操練時暈倒，就醫時，發現他因年少時曾治療手汗，引發代償性出汗，造成後背容易嚴重出汗，才導致從軍操練時汗流太多而缺水，該名軍人後續接受微波熱能治療多汗症，背部汗水大減近7成，接受操練終於不再「大缺水」。

根治手汗卻別處爆汗

高雄清水診所醫師曾錦順指出，不少人因為手汗症而接受交感神經切除術治療，但約1成患者雖然手汗根治了，卻出現代償性出汗的困擾，大部分會出現在前胸、後背、腹部等，也有患者是出現在臀部、鼠蹊部或大腿等處，只要稍微走動，甚至在冷氣房內都會爆汗，衣服隨時都濕答答的，因而影響社交，就有40多歲患者因此不敢外出工作，個性內縮、不喜歡和人互動。

背部汗水大減近7成

曾錦順說，近年已有國內外醫師利用微波熱能治療代償性多汗症，為非侵入性治療，主要利用儀器將物理波打入皮下組織溶解汗腺，就像耶誕樹燈飾的原理，小燈泡代表汗腺，串連的電線是交感神經，當關掉幾顆小燈泡，其他燈泡仍會發亮不受影響，治療後約可減少6、7成的汗量。此為自費治療，以面積較大的背部而言約12萬元。

曾錦順表示，微波熱能治療後，初期治療部位會紅腫、皮膚變硬，但會隨時間消退，不過微波熱能目前仍無法直接治療手汗，因為手的皮膚薄、皮下神經多，恐會造成手麻等後遺症。不過曾錦順也建議，手汗治療後若患者出現代償性出汗，建議觀察至少3年，因為有些代償性出汗會逐年變少，若3年後仍然爆汗，就可考慮進行微波熱能治療。

