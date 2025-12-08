自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新生兒「屈曲擺位」照護 穩固健康發展基礎

2025/12/08 05:30
新生兒「屈曲擺位」照護 穩固健康發展基礎

▲圖2（照片提供／陳瑞欣）

文／陳瑞欣

新生兒「屈曲擺位」照護 穩固健康發展基礎

▲圖1（照片提供／陳瑞欣）

常聽家長描述孩子的頭和身體用力時，容易往後頂；躺在床上時，常常往後拱，或者覺得孩子很難抱，其實這些動作表現已悄悄透露出異常的訊息。

新生兒「屈曲擺位」照護 穩固健康發展基礎

▲圖3（照片提供／陳瑞欣）

正常情況下，新生兒的四肢會貼近身體中線，但有些孩子出生時承受過多環境刺激，如噪音、燈光或錯誤攜抱及擺位，使得中樞系統無法良好整合及發展，出現異常張力或動作表現，若能及時修正環境及照護技巧，提供足夠的支持，能夠讓孩子張力正常化，促進粗大動作發展。

新生兒可能因早產、神經尚未成熟或出生壓力導致張力偏高（過於緊繃）或偏低（肌肉無力），調整姿勢不只是讓寶寶「躺得好看」，也與神經肌肉發展息息相關。「屈曲擺位」能有效幫助寶寶調整張力，提供正確感覺動作經驗，減少姿勢代償與不對稱性，促進整體動作發展，包括肌肉力量、姿勢控制及感知覺。

針對孩子伸直張力較強且軀幹屈肌難以好好發揮作用的情況，透過適當的「屈曲擺位」可以幫助寶寶重建肌肉張力的穩定，有助於強化身體的對稱性與中線定向感，減少頸背部過度伸展及肩膀後縮。

3姿勢幫助張力正常化

常見的3種擺位方式，包括仰躺、側躺與趴臥，注意要將頭頸擺在正中位置、肩胛前傾、四肢屈曲，每種都有其應用時機與好處。

●仰躺姿勢：使用毛巾捲支撐雙側身體與雙腳，幫助他們維持四肢屈曲並往腹靠攏，頭頸於正中姿勢不過度後仰，這也是預防嬰兒猝死症的安全擺位姿勢。（圖1）

●側躺姿勢：使用毛巾捲放在頭、軀幹後方，四肢中間擺放毛巾捲，讓四肢往中線靠近，也增加手至口的自我安撫能力。為了避免頭型及兩側發展不對稱，建議照顧者應定時輪替左右側躺，並注意毛巾捲不要遮住孩子口鼻。（圖2）

●趴臥姿勢：可以增加安全感及整合能力。利用毛巾捲放在腹部及髖骨之間，讓下肢彎曲，胸部下用另一毛巾捲讓肩膀前傾及上肢略彎，但此姿勢應用於寶寶清醒、活動時間時，且趴臥時一定要有成人全程照顧，避免在睡眠時使用此姿勢，以降低嬰兒猝死症的風險。（圖3）

屈曲擺位不僅是一種照顧技巧，更是支持寶寶動作發展的基礎。透過觀察寶寶的反應並設計環境，為孩子奠定健康發展的基礎，若發現孩子動作表現異常，可以諮詢相關醫療專業人員。

（作者為彰化基督教醫院復健醫學部物理治療師）

