自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大叔「蜜桃臀」不是福 粉瘤「卡門」坐立難安

2025/12/08 05:30
大叔「蜜桃臀」不是福 粉瘤「卡門」坐立難安

▲保持皮膚乾爽，避免長期摩擦與悶熱環境，可降低粉瘤的發生機率；示意圖。（照片提供／鄭旭棠）

文／鄭旭棠

大叔「蜜桃臀」不是福 粉瘤「卡門」坐立難安

▲患者經核磁共振檢查，臀部有一個如桃子般大的粉瘤。（照片提供／鄭旭棠）

48歲的「阿福」在菜市場賣豬肉，之前他發現左側臀部、肛門旁的腫塊似乎越長越大，每次切肉或搬貨時，總覺得卡卡不舒服。隨著腫塊逐月增大，最近連坐下時都明顯疼痛，上廁所時更十分不便，經鼓起勇氣就醫檢查，發現竟是一顆有如桃子般大的粉瘤，於是趕緊安排手術，成功完整取出囊袋，解決他的難言之隱。

大多長在皮脂較豐富部位

粉瘤的主要成因是因為毛囊阻塞及表皮細胞誤入真皮層，一旦堆積的角蛋白、皮脂與脫落的表皮細胞造成毛囊阻塞，正常分泌無法排出，便會在皮下逐漸累積；另外若是表皮細胞因摩擦、外傷誤入真皮層，也會造成同樣的囊袋結構，因而出現皮下圓形隆起、中央黑點或擠壓出異味分泌物等前兆，此時就應盡早就醫。

這類腫瘤常長在頭皮、背部、耳後或臀部等皮脂較豐富的部位，按壓時會冒出帶有氣味的白色分泌物，由於大部分患者在未發炎前並不會覺得痛，因而容易忽略，例如阿福的粉瘤位置就因靠近肛門，加上長期摩擦與久坐，才會導致不適感比一般患者更明顯。

經安排核磁共振檢查，顯示腫瘤體積約48×57×54毫米，幾乎是1顆桃子般大小，屬於相當大型的粉瘤，雖然是良性腫瘤，但只要受到撞擊、感染或反覆壓迫，就可能在短時間內紅腫化膿，甚至像「皮下火山」般劇痛，嚴重時可能因細菌擴散引發蜂窩性組織炎，甚至敗血症，因此建議手術治療。

手術取出囊袋解決隱患

阿福在與醫療團隊充分討論後，同意接受全身麻醉下的手術治療，整形外科醫療團隊利用沿著臀部皺摺隱蔽處進行完整切除。手術歷時約2小時，成功完整取出囊袋，術後傷口癒合良好，1週後便恢復上工，再也不用遮遮掩掩了。

勿亂擠壓 保持皮膚乾爽

至於有民眾誤信偏方，以為可以自行擠壓就沒事，結果往往只是把內容物擠破，讓細菌更深入皮下組織，引起嚴重感染反而得不償失，真正的根治方式是手術完整摘除囊袋，只要囊袋完整移除，通常不會再復發，反之，若只擠出內容物，囊腫仍會再度長大。

提醒民眾，若從事工作需要久站久走、時常流汗或接觸高溫的民眾，例如市場攤商、工人、廚師等，因皮脂腺旺盛且容易發炎，都算是高風險族群，平時應盡量保持皮膚乾爽、避免長期摩擦與悶熱環境，工作後洗澡時，可稍微檢查皮膚狀況，一旦粉瘤出現發炎、紅腫，除了先給予抗生素、引流膿液外，也會建議完全切除，以降低併發症風險。手術通常安全、傷口小且恢復快，不會影響生活品質。

（作者為亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中