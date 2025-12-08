大叔「蜜桃臀」不是福 粉瘤「卡門」坐立難安

▲保持皮膚乾爽，避免長期摩擦與悶熱環境，可降低粉瘤的發生機率；示意圖。（照片提供／鄭旭棠）

文／鄭旭棠

▲患者經核磁共振檢查，臀部有一個如桃子般大的粉瘤。（照片提供／鄭旭棠）

48歲的「阿福」在菜市場賣豬肉，之前他發現左側臀部、肛門旁的腫塊似乎越長越大，每次切肉或搬貨時，總覺得卡卡不舒服。隨著腫塊逐月增大，最近連坐下時都明顯疼痛，上廁所時更十分不便，經鼓起勇氣就醫檢查，發現竟是一顆有如桃子般大的粉瘤，於是趕緊安排手術，成功完整取出囊袋，解決他的難言之隱。

大多長在皮脂較豐富部位

粉瘤的主要成因是因為毛囊阻塞及表皮細胞誤入真皮層，一旦堆積的角蛋白、皮脂與脫落的表皮細胞造成毛囊阻塞，正常分泌無法排出，便會在皮下逐漸累積；另外若是表皮細胞因摩擦、外傷誤入真皮層，也會造成同樣的囊袋結構，因而出現皮下圓形隆起、中央黑點或擠壓出異味分泌物等前兆，此時就應盡早就醫。

請繼續往下閱讀...

這類腫瘤常長在頭皮、背部、耳後或臀部等皮脂較豐富的部位，按壓時會冒出帶有氣味的白色分泌物，由於大部分患者在未發炎前並不會覺得痛，因而容易忽略，例如阿福的粉瘤位置就因靠近肛門，加上長期摩擦與久坐，才會導致不適感比一般患者更明顯。

經安排核磁共振檢查，顯示腫瘤體積約48×57×54毫米，幾乎是1顆桃子般大小，屬於相當大型的粉瘤，雖然是良性腫瘤，但只要受到撞擊、感染或反覆壓迫，就可能在短時間內紅腫化膿，甚至像「皮下火山」般劇痛，嚴重時可能因細菌擴散引發蜂窩性組織炎，甚至敗血症，因此建議手術治療。

手術取出囊袋解決隱患

阿福在與醫療團隊充分討論後，同意接受全身麻醉下的手術治療，整形外科醫療團隊利用沿著臀部皺摺隱蔽處進行完整切除。手術歷時約2小時，成功完整取出囊袋，術後傷口癒合良好，1週後便恢復上工，再也不用遮遮掩掩了。

勿亂擠壓 保持皮膚乾爽

至於有民眾誤信偏方，以為可以自行擠壓就沒事，結果往往只是把內容物擠破，讓細菌更深入皮下組織，引起嚴重感染反而得不償失，真正的根治方式是手術完整摘除囊袋，只要囊袋完整移除，通常不會再復發，反之，若只擠出內容物，囊腫仍會再度長大。

提醒民眾，若從事工作需要久站久走、時常流汗或接觸高溫的民眾，例如市場攤商、工人、廚師等，因皮脂腺旺盛且容易發炎，都算是高風險族群，平時應盡量保持皮膚乾爽、避免長期摩擦與悶熱環境，工作後洗澡時，可稍微檢查皮膚狀況，一旦粉瘤出現發炎、紅腫，除了先給予抗生素、引流膿液外，也會建議完全切除，以降低併發症風險。手術通常安全、傷口小且恢復快，不會影響生活品質。

（作者為亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法