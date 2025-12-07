自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

飲食五控一足 穩定血糖預防血管病變

2025/12/07 05:30
飲食五控一足 穩定血糖預防血管病變

▲「高纖可可餅」的熱量僅一般布朗尼的一半，具有高蛋白、低糖、富含膳食纖維與不飽和脂肪等特點。 （照片提供／陳亭毓）

文／陳亭毓

若血糖長期控制不佳，不僅影響日常生活，更會造成大小血管病變。大血管病變包括心肌梗塞、腦中風、周邊動脈阻塞，可能導致失能，甚至危及生命；小血管病變則涉及視網膜、腎臟與神經，恐造成視力受損、腎衰竭或神經麻木。因此，糖尿病照護除了「控血糖」，更需從「護血管」全面管理。

當血糖過高，葡萄糖會與蛋白質結合形成「高度糖化終產物」，使血管內皮受損、血流不暢，增加動脈硬化與阻塞風險。若合併高血壓、高血脂、肥胖、抽菸、酗酒或缺乏運動，風險更高。

日常飲食建議遵循「五控一足」：控糖、控脂、控鹽、控制熱量、足夠纖維。以全穀雜糧取代精緻澱粉，少油炸與高鹽食物，每日攝取25–35克纖維，延緩血糖上升，並降低膽固醇。

規律運動 同時管理血糖血壓血脂

規律運動是預防血管病變關鍵。即使沒有器材，也能進行肩部伸展、腿部抬舉，每天1至2組即可促進血液循環。同時，戒菸、減酒、維持理想腰圍（男性〈90公分、女性〈80公分），都是降低慢性病風險的重要因子。

糖尿病與血管病變息息相關，唯有同時管理血糖、血壓、血脂，並搭配兼顧健康飲食與規律運動，才能降低併發症風險。

日常生活中的小選擇，例如將精緻甜點換成高纖可可餅，就能兼顧健康。

自製「高纖可可餅」的熱量僅一般布朗尼的一半，具有高蛋白、低糖、富含膳食纖維與不飽和脂肪。不過它雖是健康甜點，仍建議適量享用，以1份為限，搭配正餐更均衡，同時應在3天內食用完畢。

◎高纖可可餅（5人份）

●材料：燕麥片200克、無糖豆漿300毫升、無糖芝麻粉20克、無糖可可粉60克、核桃仁50克（壓碎）、代糖40克。

●作法：

1.將燕麥片與豆漿混合均勻。

2.加入可可粉、代糖、核桃碎、芝麻粉，攪拌至黏稠。

3.倒入保鮮盒壓平，冷藏1小時以上，切塊即可。

若有腎臟病、堅果過敏或其他特殊飲食限制，建議先與營養師確認是否適合食用。

（作者為大林慈濟醫院營養治療科營養師）

