自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

化學中毒處置3步驟 搶時間缺一不可

2025/12/07 05:30
化學中毒處置3步驟 搶時間缺一不可

▲生活裡潛藏不少化學危機，記得做好防護、遠離毒害；一旦懷疑中毒，應盡速前往有解毒劑儲備的醫院接受治療。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／王奕山

一般人或許覺得「化學中毒」離自己很遠，但生活中仍可能在無意間接觸到危險物質。例如：倉庫員工在搬運工業溶劑時不慎吸入揮發氣體、農民混用農藥時未戴防護面罩，或是學校實驗室在操作硫化氫反應時通風不良，這些都可能在短時間內造成急性中毒。許多化學品的中毒反應速度極快，例如氰化物中毒，如未適時接受解毒劑，死亡率極高！

現場除污、救命術和打解毒劑

在到達醫院尋求專業治療之前，民眾在事故現場能做的「除污」，是挽救生命最關鍵的第一步。

●快速脫除衣物：脫除污染衣物可移除約70%至90%的化學污染物接觸。這項操作應盡速執行，並避免污染口鼻。

●沖淋與擦乾：對於能行動的傷患，應從頭部到腳部進行自我去污，特別加強污染最嚴重的部位（如頭髮、頭皮、臉部、頸部、雙手）。

化學災害傷患的醫療處置主要遵循3步驟，「除污」、「救命術」和「解毒劑」，並請在安全前提下迅速脫離危險區域。

71家特定解毒劑醫院 上網可查

衛生福利部於2000年成立了「全國解毒劑儲備網」，全國共有71家特定解毒劑儲備醫院，儲備品項全民免費使用。台灣具備堅實的醫療資源因應化學中毒，以下是高風險中毒的化學藥物，儲備網中備有解毒劑：

●氰化物與硫化氫中毒：氰化物常見於火災現場或電鍍業，硫化氫則可能出現在下水道或工廠，兩者皆可導致細胞快速死亡。

●變性血紅素血症：由強氧化力物質（如亞硝酸鹽、苯胺等）造成，會使血液中的亞鐵（Fe 2+）氧化成三價鐵（Fe 3+），導致血紅素無法運輸氧氣。嚴重者血液會呈現巧克力色。

●有機磷殺蟲劑／神經毒氣中毒：有機磷中毒可能在30分鐘內導致呼吸衰竭致死。

並非所有醫院都儲備有完整解毒藥物，民眾如想掌握居住地附近的解毒劑儲備醫院，可至衛生福利部全國解毒劑儲備網依地區搜尋。

另外，要確保解毒劑能在黃金時間發揮作用，建議當事故發生時應同步通知毒物中心，除了盡速就醫，也請務必記下或攜帶可能接觸到的化學品名稱，提供給醫護人員。

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中