化學中毒處置3步驟 搶時間缺一不可

▲生活裡潛藏不少化學危機，記得做好防護、遠離毒害；一旦懷疑中毒，應盡速前往有解毒劑儲備的醫院接受治療。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／王奕山

一般人或許覺得「化學中毒」離自己很遠，但生活中仍可能在無意間接觸到危險物質。例如：倉庫員工在搬運工業溶劑時不慎吸入揮發氣體、農民混用農藥時未戴防護面罩，或是學校實驗室在操作硫化氫反應時通風不良，這些都可能在短時間內造成急性中毒。許多化學品的中毒反應速度極快，例如氰化物中毒，如未適時接受解毒劑，死亡率極高！

現場除污、救命術和打解毒劑

在到達醫院尋求專業治療之前，民眾在事故現場能做的「除污」，是挽救生命最關鍵的第一步。

●快速脫除衣物：脫除污染衣物可移除約70%至90%的化學污染物接觸。這項操作應盡速執行，並避免污染口鼻。

●沖淋與擦乾：對於能行動的傷患，應從頭部到腳部進行自我去污，特別加強污染最嚴重的部位（如頭髮、頭皮、臉部、頸部、雙手）。

化學災害傷患的醫療處置主要遵循3步驟，「除污」、「救命術」和「解毒劑」，並請在安全前提下迅速脫離危險區域。

71家特定解毒劑醫院 上網可查

衛生福利部於2000年成立了「全國解毒劑儲備網」，全國共有71家特定解毒劑儲備醫院，儲備品項全民免費使用。台灣具備堅實的醫療資源因應化學中毒，以下是高風險中毒的化學藥物，儲備網中備有解毒劑：

●氰化物與硫化氫中毒：氰化物常見於火災現場或電鍍業，硫化氫則可能出現在下水道或工廠，兩者皆可導致細胞快速死亡。

●變性血紅素血症：由強氧化力物質（如亞硝酸鹽、苯胺等）造成，會使血液中的亞鐵（Fe 2+）氧化成三價鐵（Fe 3+），導致血紅素無法運輸氧氣。嚴重者血液會呈現巧克力色。

●有機磷殺蟲劑／神經毒氣中毒：有機磷中毒可能在30分鐘內導致呼吸衰竭致死。

並非所有醫院都儲備有完整解毒藥物，民眾如想掌握居住地附近的解毒劑儲備醫院，可至衛生福利部全國解毒劑儲備網依地區搜尋。

另外，要確保解毒劑能在黃金時間發揮作用，建議當事故發生時應同步通知毒物中心，除了盡速就醫，也請務必記下或攜帶可能接觸到的化學品名稱，提供給醫護人員。

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）

