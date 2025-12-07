自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

瘦瘦針非萬能! 體重管理用藥3注意2提醒

2025/12/07 05:30
瘦瘦針非萬能! 體重管理用藥3注意2提醒

▲減重藥物雖能幫助維持體重、爭取時間去調整飲食、運動與壓力，但停藥後仍可能復胖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／余宜叡

瘦瘦針非萬能! 體重管理用藥3注意2提醒

▲停止減重藥物，常會面臨復胖的問題。（照片提供／余宜叡）

20多歲的何小姐因為體重復胖的困擾，到體重管理門診就醫。她分享自己先前在某院所使用「瘦瘦針」，只知道藥物名稱，並且是打市面上最高劑型，每週回診1次。起初效果很好，體重快速下降近10公斤，但一停藥就立刻復胖。更讓她困擾的是，再打同樣的藥，效果已經不如以往，才決定尋求專業協助。

瘦瘦針非萬能! 體重管理用藥3注意2提醒

▲民眾清楚記錄藥名、劑型與劑量，才能得知藥物與藥量。（照片提供／余宜叡）

復胖再用相同劑量藥物 效果打折

當醫師詢問她過去施打的「劑量」時，何小姐表示自己不清楚，也沒有特別詢問，因為一直以來都是定期回診直接施打。這樣的情況，讓醫師在調整藥物上相當受限，因此給予以下建議。

◎3注意

●確認藥物的詳細資訊

減重藥物必須清楚記錄藥名、劑型與劑量。劑型乘以劑量，才是真正的藥量。醫師唯有掌握確切藥量，才能判斷是要加量、轉換，或合併其他減重藥物。

●減重藥不是萬靈丹，復胖需要正視

減重藥物雖能幫助維持體重、爭取時間去調整飲食、運動與壓力，但停藥後仍可能復胖。建議採取「逐步減藥」而不是突然停藥，以降低復胖的速度與程度。

要注意的是，大部分復胖主要增加的是體脂肪，而非肌肉。若在復胖後再使用相同劑量的藥物，效果通常會打折，也會讓下一次體重管理更困難。

●避免一開始就使用最高藥量

目前體重管理藥物有口服與針劑2種方式，可以與醫師討論最適合的選擇。除非是藥物之間的轉換，一般並不建議一開始就使用到最高藥量，以免產生嚴重藥物副作用，後續也失去調整的空間。

合適藥物治療計畫 應經醫師評估

◎2提醒

●體重管理藥物屬於自費用藥，不會上傳至健保雲端系統，患者務必主動做好藥物紀錄，並與院所確認正在使用的藥物資訊。

●如果遇到價格遠低於市場行情的藥品來源，要格外小心，避免「體重沒減成，反而傷了身」。

最安全的方式，仍是透過醫師專業評估，取得合適的體重管理藥物與治療計畫。

（作者為員榮醫院家醫科暨穩糖減重門診醫師）

