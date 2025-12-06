B肝不自知 國健署行動篩檢車揪出肝癌

▲國健署提供民眾免費肝炎篩檢，有機會早期發現、早期掌握健康狀況。（照片來源：shutterstock）

文／楊芳琦

長期以來肝病一直是台灣的重要健康議題，其中B、C型肝炎更是造成肝硬化與肝癌的主要原因之一。許多患者在沒有症狀的情況下，肝臟已悄悄受損，因此及早篩檢、及早介入是預防肝病惡化的重要關鍵。

B、C肝公費篩檢 下修至39歲

王先生由哥哥陪同看診後，準備接受抽血檢查，看到抽血報到機旁有行動篩檢車，可免費接受B、C肝篩檢，因而一併接受篩檢。結果他在行動篩檢中被發現B肝陽性，個案管理師致電追蹤時，他的哥哥驚訝地說：「還好有做篩檢。」後續追蹤抽血時，其胎兒蛋白（AFP）達30.3ng/mL，影像檢查確診為肝癌，並即時接受抗病毒口服藥物與肝腫瘤電燒治療。肝病沒有症狀，但篩檢真的能救命。

國民健康署提供的B、C型肝炎免費篩檢，自2020年起開放45至79歲民眾一生可做一次；2025年8月起，篩檢年齡更下修至民國75年以前出生（39至79歲），讓更多人能更早掌握健康狀況。

病毒性肝炎可透過簡單抽血即可診斷，但因肝臟本身缺乏痛覺神經，病變初期往往沒有症狀，因此容易被忽視。

肝病的預防，從一次小小的抽血篩檢開始。除可了解自身B、C型肝炎狀態外，也建議民眾定期追蹤，接受必要治療，才能遠離肝硬化與肝癌風險。善用政府提供的免費篩檢資源，為自己的肝健康多添一層保障。

（作者為彰化基督教醫院消化系中心個案管理師）

