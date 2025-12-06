自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

男長期膝蓋卡痛 「習慣性髕骨脫臼」惹禍

2025/12/06 05:30
男長期膝蓋卡痛 「習慣性髕骨脫臼」惹禍

▲常覺得膝蓋卡住、疼痛或不適，應及早就醫檢查；圖為情境照，圖中人與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／吳至萱、徐郭堯

男長期膝蓋卡痛 「習慣性髕骨脫臼」惹禍

▲髕骨股骨關節炎（黃色圈）、習慣性髕骨脫臼（＊標記處）和滑車發育不良（箭頭處）。（照片提供／徐郭堯）

1名58歲男性因長期的膝蓋疼痛和反覆性髕骨脫臼就醫。檢查發現有嚴重骨關節炎、習慣性髕骨脫臼和滑車發育不良（圖1），造成膝關節活動範圍受限。病患接受全膝關節置換術及髕股重建手術後（圖2），活動自如，生活品質大幅改善。

男長期膝蓋卡痛 「習慣性髕骨脫臼」惹禍

▲病患接受全膝關節置換術及髕股重建手術後，髕骨已復位（＊標記處）。（照片提供／徐郭堯）

全膝關節置換、髕股重建術復位

習慣性髕骨脫臼是指膝蓋骨在每次膝蓋彎曲時，非自主性地脫位，並在伸直時自動復位。患者通常無法控制這種情況的發生。

習慣性髕骨脫臼常在幼童時期就出現。雖然最初通常沒有疼痛感，但可能以膝蓋不穩定感、恐懼活動、關節噪音或爬樓梯困難表現出來。經典的現象是如果固定住髕骨，通常無法將膝蓋彎曲超過30-70度。

造成習慣性髕骨脫臼的主要原因，在於髕骨外側的軟組織（股外側肌和髂脛束）收縮或繃緊內側穩定結構的薄弱。其他因素包括：股骨中髕骨所在的凹槽較淺或扁平、內側髕股韌帶功能不全、髕骨高位和膝外翻等。

治療習慣性髕骨脫臼，需根據每個人的具體情況進行。輕度至中度病例可接受軟組織鬆解手術或截骨術，更嚴重的病例可能需要接受全關節置換術，以恢復穩定與活動度。

如果常覺得膝蓋卡住、疼痛或不適，應及早就醫檢查，透過專業診斷評估狀況，並制定合適的治療計畫，早期發現、早期治療，才能有效保護膝蓋，擁有健康的行動力，享受美好生活。

（作者皆為林口長庚醫院運動醫學骨科主治醫師）

