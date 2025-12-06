氣溫直直落 冬季暖身飲食聰明吃

▲冬季暖身可選擇蔬菜湯底，提升免疫力及促進腸胃蠕動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／劉盈潔

氣溫逐漸下降，許多人會出現手腳冰冷、胃口變好、想吃鍋物或甜食等情況。其實，天冷時人體為了維持體溫，能量需求會上升，因此容易攝取過多油脂與熱量，造成體重增加或影響三高控制。

◎冬季暖身飲食重點

●選對湯品：蔬菜湯底最健康

冬季是薑母鴨、羊肉爐、麻油雞與火鍋盛行的季節，但這類補湯油脂與鈉含量通常偏高，對高血壓、高血脂、心血管疾病族群來說不宜天天食用。建議以高麗菜、白蘿蔔、番茄、玉米、香菇、昆布等蔬菜做湯底，能煮出天然甘甜的湯頭，也可以減少額外加鹽。

蛋白質可選擇瘦肉、魚類、豆腐、蛋類或海鮮，營養充足又較不造成腸胃與心血管負擔。蔬菜湯富含維生素、礦物質與膳食纖維，可提升免疫力與促進腸胃蠕動，是冬季最推薦的暖身湯品。

蔬菜湯底 辛香料促末梢循環

●善用溫補食材：辛香料促進循環

若常感手腳冰冷，可在料理中加入蔥、薑、蒜、辣椒等辛香料，有助促進血液循環、增加體內熱能。其中薑含有薑辣素，可改善末梢循環，是冬天最實用的暖身食材。

可搭配性質溫和的食材，如南瓜、地瓜、香菇、黑木耳，提供膳食纖維並提升耐寒力；麻油、枸杞、紅棗可入菜增添風味，但仍需適量，以避免過度補身造成身體負擔。

若有胃食道逆流或腸胃敏感，建議減少辛辣及刺激性食物，以免引起不適。

●補對蛋白質與好油脂：Omega-3有助心血管

冬天血管較易收縮，補充「好油脂」對心血管保護十分重要。Omega-3能降低發炎反應、改善循環並保護血管健康，良好來源包括鮭魚、鯖魚、秋刀魚、核桃、亞麻仁籽等。

另需適量補充蛋白質，如雞蛋、豆製品、瘦肉、低脂乳品，有助提升代謝、免疫力，減少冬季疲倦或手腳冰冷的狀況。

吃足蔬果 補對蛋白質+好油

◎想在冬天維持好精神與體力，可掌握以下3點

●補對蛋白質與好油脂：提升免疫與循環。

●吃足蔬果：每日至少5蔬果，補充維生素與膳食纖維。

●補足水分：天冷較不口渴，但仍需每日喝1500–2000c.c.的水。

搭配規律作息與適度運動，就能讓身體在寒冬中維持溫暖、循環良好與健康活力。

（作者為桃園醫院新屋分院營養師）

