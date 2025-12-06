乳房腫塊會滑動就沒事？ 七旬婦拖10年確診乳癌

▲40歲以上女性應該每1至2年接受乳房攝影檢查，若出現症狀或摸到腫塊應立即就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者許國楨／台中報導

▲李育嘉醫師呼籲，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫。（長安醫院提供）

「摸起來光滑、又會滑動，應該是良性的吧？」許多人對乳房腫塊都有這樣的直覺判斷，但此迷思可能錯過最佳治療時機，台中70歲廖姓婦人，10年前洗澡時意外摸到乳房裡有個小腫塊，因為觸感柔軟、會在皮下移動，她自行判定是良性的，既沒檢查、也沒追蹤，近期腫塊不只變大，觸感也變得硬實，驚覺不對勁，趕緊到醫院求診，照乳房超音波後發現3公分腫瘤「浸潤性乳管癌」，後悔萬分。

長安醫院乳房外科醫師李育嘉指出，類似情況在門診中相當常見，患者多誤以為腫塊會移動、摸起來光滑就是良性，但這完全不能作為診斷依據，李育嘉提醒，任何「持續存在」或「逐漸變化」的腫塊，都必須透過影像與必要的切片確認真相，不能只靠手感判斷。

請繼續往下閱讀...

健保乳房攝影檢查 擴至40-74歲婦女

此外，李育嘉也觀察到乳癌有年輕化趨勢，門診中曾收治一位20多歲、無家族病史年輕女性確診乳癌，有些人也存在「沒有家族病史就不會得乳癌」的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，都可能成為乳房健康的潛在風險。

在診斷流程部分，若影像懷疑為惡性，切片是確定診斷最關鍵的步驟，該醫院目前採用「安可兒真空輔助乳房切片系統」進行微創切片，在超音波及乳房立體定位方式下精準取樣，手術約20至30分鐘、傷口極小多數不需縫合，若為良性腫瘤，系統也可一次性完整切除，減少乳房變形並加速恢復。

政府已經擴大乳房X光攝影檢查補助對象，從原本45至69歲女性，擴大為40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費篩檢。

摸到腫塊 不分年齡都應立即就醫

李育嘉呼籲，40歲以上女性應該每1至2年接受乳房攝影檢查，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫，才能在最早期就發現異常，爭取治療的黃金時間，「早一步檢查，就能多一分安心。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法